خلال 24 ساعة، ضبط ‏116016 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (116016) مخالفة مرورية متنوعة من بينها (11964) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (529) مخالفة سير بدون تراخيص، (174) مخالفة دراجة نارية، (1269) مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، (17) مخالفة موقف عشوائى، (11) مخالفة شروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.