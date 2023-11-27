الإثنين 27 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط عصابة النصب على المواطنين بزعم بيع سيارة بسعر مخفض

ضبط عصابة النصب على
ضبط عصابة النصب على المواطنين، فيتو

ألقت مباحث قنا، القبض على تشكيل عصابي للنصب والاحتيال على المواطنين باستدراجهم بزعم بيع سيارة بسعر منخفض وعند وصول الضحية سرقة أمواله بالإكراه.

وكان مركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا تلقى بلاغا من سائق بتعرضه لواقعة نصب بدائرة المركز والاستيلاء منه على مبلغ مالي، حيث شاهد إعلان على إحدى صفحات وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن عرض بيع سيارة بسعر أقل من ثمنها وتواصل هاتفيًا مع أحد الأشخاص، والذي وجهه لآخر بدائرة المركز ولدى تقابله معه فوجئ بقيامه بالاستيلاء على المبلغ المالي ولاذ بالهرب.

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وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (مقيمان بدائرة المركز وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن (الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة - جزء من المبلغ المالي) وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ على متطلباتهما الشخصية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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مركز شرطة نقادة مديرية أمن قنا نصب والإحتيال على المواطنين

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