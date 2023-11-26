الأحد 26 نوفمبر 2023
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حوادث

وفد من النيابة الإدارية يزور جامعة عين شمس (صور)

النيابة الإدارية،
النيابة الإدارية، فيتو

زار  المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية،  الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين – رئيس جامعة عين شمس؛ وذلك لتقديم التهنئة له بتوليه منصبه الجديد رئيسًا للجامعة.

جاء ذلك بحضور كلٍ من: المستشارعبد الناصر خطاب، والمستشارعبد الحليم محمود، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتورمحمد أبو ضيف باشا – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشارمنتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار ساهر أنور – مدير إدارة منظومة المتغيرات المكانية، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

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النيابة الإدارية 

وفي ختام اللقاء، قام كل من المستشارحافظ عباس، والأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، بتبادل الدروع التذكارية.

قام المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، والوفد المرافق له، بزيارة الأستاذ الدكتورمحمد صافي عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، حيث عقد الطرفان لقاءً موسعًا بحضور لفيفٍ من كبار أساتذة القانون ورموز الكلية السابقين والحاليين، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وتناول اللقاء تعزيز سُبُل التعاون بين النيابة الإدارية وكلية الحقوق بجامعة عين شمس، وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان الدروع التذكارية، وصرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

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