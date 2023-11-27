50 سم، طول الفأر العملاق (صورة)
سجلت كاميرا أول مرة صورة فأر يمكنه مضغ جوز الهند، ويصل طوله إلى نحو نصف متر.
ولفت فأر فانجونو العملاق انتباه الباحثين لأول مرة عندما عثر حطابون على فأر ميت أثناء قطع شجرة في جزر سولومون في 2017.. ومنذ ذلك الحين، يحاول العلماء الحصول على صور للحيوان الذي يمكن أن يصل طوله إلى نحو 50 سم، حتى التقطوا صور 4 من هذه الفئران.
ضعف حجم القوارض العادية
ويصل حجم هذه الفئران، إلى ضعف حجم القوارض العادية وهي فئران فانجونو العملاقة، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة علوم البيئة.
يشار إلى أن السكان الأصليين في فانجونو، إحدى جزر سولومون، يعرفونها منذ فترة طويلة، لكن العلماء لم يتمكنوا من الحصول على دليل على وجودها.
وبدعم من سكان من زايرا، تمكن الباحثون من إعداد مصائد للفئران بزيت السمسم.
وأوضح تيرون لافري، الذي قاد الدراسة: "التقاط صور لجرذ فانجونو العملاق لأول مرة خبر إيجابي عن هذا النوع المجهول"، حسب ديلي ستار البريطانية.
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