الأحد 26 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

بروتوكول تعاون بين جامعتي مدينة السادات وهليوبوليس

بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين جامعتي مدينة السادات وهليوبوليس،فيتو

وقعت جامعة مدينة السادات برئاسة الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، بروتوكول تعاون مُشترك مع جامعة هليوبوليس الخاصة برئاسة الدكتور جودة كامل هلال رئيس جامعة هليوبوليس.

 

وجاء ذلك بهدف إعداد الكوادر العلمية، وبناء القدرات للطلاب، ورعاية المبتكرين، ودعم المشروعات البحثية والابتكارات العلمية القابلة للتطبيق بما يعود بالنفع على قطاعات المجتمع المختلفة، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة بما يتناسب مع رؤية الدولة المصرية.

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توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة مدينة السادات وجامعة هليوبوليس لتعزيز التعاون المُشترك

شهد فعاليات توقيع البروتوكول، الدكتور ممدوح عرفة عميد معهد الدراسات البيئة، والدكتور أحمد بشير وكيل المعهد للدراسات العليا، والدكتور أحمد نوير عميد معهد الهندسة الوراثية، والدكتورة نشوه مختار، وكيلة المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور فوزي أبوالعباسي، عميد كلية الزراعة الحيوية بجامعة هليوبوليس، والمستشار القانوني بالجامعة الأستاذ أحمد سرور، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعتين.

جامعة مدينة السادات 

وخلال الإجتماع، تمت مناقشة سُبل تعزيز التعاون المُشترك بين الجامعتين في مختلف المجالات البحثية والتعليمية لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة مع توفير كافة الإمكانيات البشرية والمعملية لما فيه مصلحة الطرفين.

وقدمت الدكتورة شادن معاوية مقترحًا بعقد مؤتمر دولي بين الجامعتين يضم معهد الدراسات البيئية ومعهد الهندسة الوراثية وكلية الصيدلة بجامعة مدينة السادات والكليات المُناظرة لها بجامعة هليوبوليس، على أن يبدأ الإعداد لهذا المؤتمر ليتم عقده في النصف الأول من عام 2024، كما تم الاتفاق على تكوين مجموعات عمل مُصغرة ومتخصصة لبحث سبل تطبيق البروتوكول وتبادل الزيارات على جميع المستويات.

جدير بالذكر أن معهد الدراسات والبحوث البيئية هي الجهة المُنسقة لعقد هذا البروتوكول، ويسعى إلى تحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية واستراتيجية الدولة للعلوم والتكنولوجيا 2030، وبناء قاعدة علمية قوية في العلوم الأساسية والعلوم البينية، وتقديم خبرة تعليمية وبحثية عالية الجودة، لتنمية قدرات الطلاب الفردية والفكرية، والتعاون في برنامج إنتاج المحاصيل الحيوية وغير التقليدية وغيرها من الأهداف الاستراتيجية التي تخدم الطالب والجامعة والبيئة.

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جامعة مدينة السادات الهندسة الوراثية المجالات البحثية معهد الهندسة الوراثية كلية الزراعة كلية الصيدلة

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