الأحد 26 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزيرا التعليم والرياضة يشهدان الحفل الختامي للبطولة العربية للمدارس (صور)

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ووزير الرياضة،فيتو

شهد كل من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات الحفل الختامي للبطولة العربية المدرسية وذلك بإجراء المباراة الختامية للبطولة بين سلطنة عمان ولبنان،  بملعب رقم "٧" بالقرية الأولمبية باستاد الدفاع الجوى بالتجمع الخامس.

البطولة العربية المدرسية

وكانت المدارس أعلنت عن بدء مسابقة أوائل الطلبة للعام الدراسي 2023 /2024، للصفوف من الأول حتى الثالث الثانوى العام، موضحة أنه سيتم مشاركة عدد من طلاب كل فصل دراسي حسب عدد فصول المرحلة الثانوية بكل مدرسة

 ويتم تنفيذها في طابور الصباح بواقع سؤال واحد في كل مادة دراسية والأسئلة تحريرية في كل المواد على أن يتم إعلان نتائج المسابقة يوميًا بشكل إلكترونى فى الفصول وداخل المدارس ويتم التحكيم من خلال معلمي المواد الدراسية.

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البطولة العربية المدرسية المصرية 2023

وتعقد مسابقات أوائل الطلبة على مستوى الجمهورية، ويشرف عليها اتحاد طلاب المدارس ضمن خطته السنوية لتنفيذ الأنشطة والبرامج والمشروعات على مستوى الجمهورية من خلال موضوعاتها المختلفة 

وتتضمن الخطة إجراء التصفية القمية لمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية (الصف الثالث)، على مستوى الجمهورية، وذلك لتحقيق الأهداف من المسابقة، ومنها: تشجيع الطلاب علي التفوق العلمي كبداية للتفوق في مجالات الحياة المختلفة، وتنمية روح الولاء والانتماء والعمل الفريقي لدي الطلاب.

 وكذلك المساهمة في نشر ثقافة النظام الجديد للامتحانات والتقويم التربوي بالمرحلة الثانوية، والإعلاء من قيمة التنافس الشريف في المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب، بالإضافة إلى تدريبهم على نظام امتحانات الثانوية العامة.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إستاد الدفاع الجوى البطولة العربية المدرسية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم

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