ننشر قرارات مجلس جامعة المنصورة الجديدة ولائحة حوافز النشر العلمي

انعقد مجلس جامعة المنصورة الجديدة برئاسة الدكتور معوض محمد الخولي رئيس الجامعة وحضور أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات ومديري البرامج العلمية لمناقشة لائحة النشر العلمي.

وقد استهل "الخولي" في انعقاد المجلس اليوم، بتقديم الشكر لأعضاء مجلس الكرام بمناسبة انتهاء امتحانات منتصف الفصل الدارسي الأول بجميع كليات الجامعة، وخص سيادته الشكر اللجان المشكلة المختصة بأعمال الامتحانات من متابعة وتجهيز وتصحيح إلكتروني وذلك تمهيدًا لإعلان النتائج.

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وقد صادق المجلس على موضوعات وقرارات الجلسة السابقة والمنعقدة بتاريخ 30 أكتوبر 2023 ، هذا وقد أحيط المجلس علما، بعدد من التقارير، تقرير منصة مصادر التعلم ماجروهيل Mcgraw Hill وتقرير نظام بنوك الأسئلة الإلكترونية Q Banks، وتقرير البنية التحتية التكنولوجية للجامعة، وتقرير النشر العلمي بجامعة المنصورة الجديدة Publication Report، وتقرير التصحيح الإلكتروني لامتحانات منتصف الفصل.

وناقش المجلس أيضا التجهيز لامتحانات نهائي الفصل الأول خريف 2023-2024 بكل كليات الجامعة.

واعتمد المجلس لائحة حوافز النشر العلمي لجامعة المنصورة الجديدة. وأيضا تشكيل لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة المنصورة الجديدة.

وعلى صعيد آخر نظمت كلية الصيدلة جامعة المنصورة الجديدة، اليوم العلمي الأول للكيمياء الحيويه تحت إشراف أ.م.د ندي فوزي أبو المجد أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية والمشرف علي تدريس المقرر.

حيث قام الطلاب بتصميم ماكيتات محاكاة لعدد من البروتينات والأحماض الامينية ومجسمات لمكونات الخلايا والأنسجة والأعضاء بجسم الإنسان كما تم تصميم عدد من نماذج المحاكاة لعدد من العمليات الحيوية الدقيقة بجسم الإنسان والتي تنظم العديد من العمليات الفسيولوجية بجسم الإنسان. يأتي ذلك النشاط بغرض تنمية مهارات الطلاب الإدراكية والتحليلية لتلك العمليات الحيوية بما يسمح للطالب بتخيل نماذج ارتباط المركبات الحيوية بالأعضاء الأساسية بجسم الانسان بما يتيح للطالب استكشاف مركبات جديدة تسهم في علاج الأمراض التي قد تنتج عن أي خلل في المركبات الحيوية أو العمليات الحيوية المترتبة علي ارتباط تلك المركبات بالأعضاء والأنسجة والاعضاء بجسم الانسان وتنمية مهارات العمل الجماعى والتعلم الذاتى لدى الطلاب.