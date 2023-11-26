الأحد 26 نوفمبر 2023
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بمشاركة 6 دول أفريقية، جامعة الفيوم تختتم الدورة التدريبية الدعائم الأساسية لمكافحة العدوى

حفل ختام الدورة التدريبية
حفل ختام الدورة التدريبية بجامعة الفيوم، فيتو

شهد الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، والدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ويوشيفومى أومورا مدير هيئة التعاون الدولي اليابانية فى مصر ختام أعمال الدورة التدريبية "الدعائم الأساسية لمكافحة العدوى" التي نظمتها جامعة الفيوم فى إطار برنامج التعاون الثلاثي بين وزارة الخارجية المصرية وهيئة التعاون الدولى اليابانى (جايكا) وجامعة الفيوم، وبدأت الدورة التدريبية في 30 أكتوبر الماضي، حتي 26 نوفمبر الحالي، وأقيم حفل الختام، اليوم الأحد  بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

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وحضر حفل الختام كل من الدكتور حمدي إبراهيم عميد كلية الطب، والدكتور نجلاء الشربينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رشا بسيونى رئيس قسم الميكروبيولجى بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والمتدربين.

البرنامج التدريبي

ضم البرنامج التدريبى، متدربين من دول زامبيا وجنوب السودان وكينيا وغانا وناميبيا، ومصر، وأقيمت الدورة بكلية الطب والمستشفيات الجامعية وشارك فى التدريب 10 مدربين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب.

المعرض الخيري

يذكر أن جامعة الفيوم، نظمت اليوم الأحد المعرض الخيري السنوي، بالتعاون مع وحدة الإرشاد الأكاديمي بكلية الخدمة الاجتماعية،، وبعد المعرض صورة من صور نشر ثقافة التكافل الاجتماعي ودعم الطلاب في المجتمع الجامعي.

والمعرض يأتي  إطار المسؤولية المجتمعية التي تتبناها الكلية، والتي تشمل تنظيم مثل هذه المعارض سنويًا لتقديم منتجات بجودة عالية وأسعار رمزية للطلاب، ويضم مجموعة  من الملابس الجاهزة الشتوية الجديدة بأسعار رمزية، وقد شهد إقبالًا من الطلبة والطالبات، بسبب جودة الملابس المعروضة واسعارها الرمزية.

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