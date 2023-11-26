مبادرة 100 يوم صحة تبدأ عملها اليوم بكلية الآثار جامعة الفيوم

قال الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم، إن حملة 100 يوم صحة للقضاء علي فيروس c والكشف عن الأمراض غير السارية، بدأت عملها اليوم في كلية الآثار جامعة الفيوم، اليوم الأحد.

أهمية المبادرة

أكد الدكتور محمد كمال خلاف عميد الكلية أن مبادرة 100 مليون صحة، تظهر حرص الدولة على ضرورة العناية بصحة المواطن من خلال إجراء فحوصات دورية لقياس السكر والضغط والكشف عن الأمراض المزمنة للحد من مضاعفاتها والتقليل من معدل الوفيات.

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مشيرًا إلى أن المبادرة تعد واحدة من أهم المبادرات التى تسهم فى رفع جودة الخدمات الصحية وخلق بيئة عمل إيجابية مما ينعكس على عملهم وإنتاجيتهم.

وأكد أن كلية الآثار، جامعة الفيوم، حريصة على تقديم كافة إمكاناتها البشرية والمادية للعمل على نجاح المبادرات التي تتبناها الدولة، وتخدم المجتمع والعاملين بالجامعة في مختلف القطاعات في إطار دورها ومسؤلياتها المجتمعية ومساندة الدولة ودعم جهودها التنموية الشاملة والمستدامة.

وتوافد أعداد كبيرة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية وتم تقسيم العمل في المبادرة إلى ثلاثة محاور أساسية الأول الكشف الطبي على جميع أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالكلية وعمال الكلية والثاني التوعية الصحية الشاملة لجميع طلاب الكلية والثالث عمل توعية صحية لطلاب مدرسة الصداقة المصرية الفرنسية أثناء زيارتهم الميدانية للمتحف التعليمي بكلية الآثار وتعريفهم بأهمية التطعيمات المدرسية وأهمية المواظبة عليها ومتابعتها بشكل دائم حسب المرحلة العمرية المناسبة لها.

المعرض الخيري

يذكر أن جامعة الفيوم، نظمت اليوم الأحد المعرض الخيري السنوي، بالتعاون مع وحدة الإرشاد الأكاديمي بكلية الخدمة الاجتماعية،، وبعد المعرض صورة من صور نشر ثقافة التكافل الاجتماعي ودعم الطلاب في المجتمع الجامعي.

المعرض يأتي إطار المسؤولية المجتمعية التي تتبناها الكلية، والتي تشمل تنظيم مثل هذه المعارض سنويًا لتقديم منتجات بجودة عالية وأسعار رمزية للطلاب، ويضم مجموعة من الملابس الجاهزة الشتوية الجديدة بأسعار رمزية، وقد شهد إقبالًا من الطلبة والطالبات.

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