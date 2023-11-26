الأحد 26 نوفمبر 2023
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حوادث

القبض على 4 متهمين بغسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

غسل 200 مليون جنيه
غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

ألقت أجهزة الأمن، القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات فى الشرقية والإسماعيلية.

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غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

 

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمون بنطاق محافظتى "الشرقية – الإسماعيلية") لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

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وكشفت التحريات محاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الفضاء والزراعية – شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
 

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 200 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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