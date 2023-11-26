الأحد 26 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط 13 قضية مخدرات وأسلحة وتنفيذ 841 حكما قضائيا فى أسوان ودمياط

حملة أمنية، فيتو
حملة أمنية، فيتو

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان –دمياط)  حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

وأسفرت جهودها عن ضبط 13 قضايا مخدرات وأسلحة وتنفيذ 841 حكما قضائيافى أسوان ودمياط.


مديرية أمن أسوان 
ضبط 5 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,200 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام –كمية من مخدرى"الهيروين،الشابو")بحوزة 5 متهمين لعدد 3 منهم معلومات جنائية.
 

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وضبط 4 قطع سلاح نارى (بندقية آلية - 3 فرد محلى-  2خزينة – عدد من الطلقات) وتنفيذ 841 حكم قضائى متنوع.
مديرية أمن دمياط
 ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,600 كيلو جرام–كمية من مخدر البانجو وزنت 11,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين– بندقية خرطوش - 3فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 6 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

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مديرية أمن أسوان مديرية أمن دمياط مخدر الحشيش قطاع الأمن العام الهاربين من تنفيذ الأحكام

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