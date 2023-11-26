سقوط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المواد المخدرة خلال اقتحام أوكارهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص لحماية أنشطتهم الإجرامية.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمختلف مديريات الأمن عن ضبط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المواد المخدرة.

مديرية أمن الجيزة

تم ضبط عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.. وبحوزتهما(كمية من مخدر الآيس وزنت كيلو جرام).

مديرية أمن الفيوم

تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة أبشواى.. وبحوزته(كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام– كمية من مخدرى "الهيروين -الهيدرو" – 1000 قرص لعقار الترامادول المخدر- بندقية آلية وعدد من الطلقات).

مديرية أمن مطروح



تم ضبط عاطلَين حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات–عدد 19500 علبة سجائر مختلفة الأنواع "مهربة").

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مديرية أمن شمال سيناء



تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان العريش.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين) وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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