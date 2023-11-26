ضبط 6 أشخاص بحوزتهم عملات وطنية وأجنبية في 3 محافظات
تمكن قطاع الأمن العام من ضبط 6 أشخاص بحوزتهم عملات وطنية وأجنبية فى 3 محافظات.
كانت الاجهزة الامنية شنت حملات لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
مديرية أمن البحر الأحمر
وتم ضبط (3 أشخاص)بدائرة قسم شرطة أول الغردقة.. وبحوزتهم(مبالغ مالية عملات "أجنبية- محلية").
مديرية أمن الفيوم
كما تم ضبط (مالك محل مصوغات) بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية").
مديرية أمن المنوفية
وتم ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة شبين الكوم وبحوزتهما(مبالغ مالية عملات "أجنبية").
و بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعةو تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.