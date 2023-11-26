الأحد 26 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط 6 أشخاص بحوزتهم عملات وطنية وأجنبية في 3 محافظات

ضبط 6 اشخاص بحوزتهم
ضبط 6 اشخاص بحوزتهم عملات وطنية وأجنبية فى 3 محافظات، فيتو

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط 6 أشخاص بحوزتهم عملات وطنية وأجنبية فى 3 محافظات.

كانت الاجهزة الامنية شنت حملات  لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

مديرية أمن البحر الأحمر
وتم ضبط (3 أشخاص)بدائرة قسم شرطة أول الغردقة.. وبحوزتهم(مبالغ مالية عملات "أجنبية- محلية").
مديرية أمن الفيوم
كما تم ضبط (مالك محل مصوغات) بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية").
مديرية أمن المنوفية
وتم ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة شبين الكوم وبحوزتهما(مبالغ مالية عملات "أجنبية").
و بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعةو تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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