ضبط سيارة محملة بذهب خام فى أسوان

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط سيارة محملة ذهب خام فى أسوان نتيجة تنقيب غير المشروع.

تعود تفاصيل الواقعة أثناء تواجد قوة أمنية اشتبهت فى سيارة وضبطت سائقان مقيمان بدائرة قسم شرطة أول أسوان؛ حال إستقلالهما سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة ثان أسوان وعثر بداخلها على (كيس بلاستيكى بداخله قطع ذهبية، ميزان حساس،مبلغ مالى عملات "أجنبية"، مولد كهربائى، 6 أجولة من أحجار الكوارتز والتى تحتوى على خام الذهب).

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وبمواجهتهما إعترفا بأن القطع الذهبية والأجولة حصيلة إستخلاصهما من أعمال التنقيب العشوائى غير المشروع عن خام الذهب والمبلغ المالى من حصيلة تجارتهما غير المشروعة فـى خام الذهب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التنقيب غير المشروع عن المعادن النفيسة والإتجار بها بالمخالفة للقانون.

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