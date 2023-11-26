آمنة: مقترحان لإنشاء منصتين إلكترونيتين لترويج السياحة الريفية والتنمية المتكاملة بالمحافظات

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم في ورشة العمل الثانية بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة حول التكنولوجيا والابتكار، والتي تنظمها وزارة التعاون الدولي، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ونائبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من الأطراف ذات الصلة الرئيسيين من الحكومة والقطاع الخاص وإيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر .

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أيادى مصرية

وأشار اللواء هشام آمنة إلى اهتمام وزارة التنمية المحلية باستخدام التكنولوجيا والترويج للابتكار، حيث قامت خلال السنوات الأخيرة بإطلاق منصة " أيادي مصر " بدعم فنى من برنامج الأغذية العالمى لتقديم الدعم للمنتجات المحلية المنتجة في التسويق الإلكتروني للمنتجات الحرفية واليدوية التي تتميز بها القرى المصرية وتدريب المنتجين على الإنتاج الحرفى.

وقدم وزير التنمية المحلية خالص الشكر والتقدير لوزيرة التعاون الدولى على المجهود المتواصل لمدة عام لبلورة أفكار المشروعات مع الوزارات المعنية وهيئات الأمم المتحدة في هذا الشأن.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة قامت بإطلاق مبادرة " صوتك مسموع " في شهر أكتوبر 2018 عبر إنشاء صفحة تفاعيلية على الفيس بوك وتطبيق الواتساب لتتلقى الوزارة شكاوي المواطنين في جميع محافظات الجمهورية من خلالها ومتابعة حل موضوعات الشكاوي مع الجهات المعنية والتواصل مع المواطنين،لافتًا إلى قيام وزارة التنمية المحلية مؤخرًا بربط المراكز التكنولوجية في الأحياء والمراكز بمنظومة الكترونية بوزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمحافظات والتي تقوم على ربط تقديم ومتابعة الخدمات الإجرائية للمواطنين مثل إصدار التراخيص والتصاريح المختلفة وغيرها من الخدمات المحلية التي يحتاجها المواطن بصورة يومية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة قامت بتوظيف التقنيات التكنولوجية المطورة في إنشاء منصة إلكترونية للتدريب عن بعد لجميع العاملين بالإدارة المحلية لتلقى برامج تدريبية قائمة على التعلم الذاتي.

وأشار " آمنة " إلى قيام الوزارة بدورها الأصيل في التنسيق بين كافة المحافظات وتقديم الدعم المطلوب في مجالات التنمية المستدامة وبالأخص التنمية الاقتصادية المحلية وتنمية المجتمعات المحلية والحد من الفقر والتخطيط المحلى المتكامل، مشيرًا إلى قيام الوزارة بتبنى مقترح المشروعين المقدمين وهما مشروع إنشاء منصة إلكترونية لترويج السياحة الريفية للترويج لفرص السياحة الريفية في القرى المصرية على خريطة السياحة المحلية والعالمية.

وقال وزير التنمية المحلية أن المشروع الثانى يتمثل في إنشاء منصة إلكترونية للتنمية المتكاملة هدفها تنسيق وتوجيه الجهود التنموية المحافظات سواء للوزارات القطاعية أو المحافظات أو منظمات المجتمع الدولى أو الجهات التنموية الدولية بما يظهر الفجوات التنموية وساعد في توجيه المشروعات التنموية للمناطق الأقل حظًا من اهتمام الجهات التنموية مثلما تم وبتعاون مثمر مع وزارة التعاون الدولى والبنك الدولى من مشروعات عظيمة في مشروع تنمية الصعيد وما أحدثه من أثر إيجابي في تغير شكل الخدمات التي تقدم للمواطنين في بعض محافظات الصعيد.

وأكد اللواء هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية تولى اهتمامًا لتنفيذ هذه المشروعات لما لها من أثر كبير على دعم دور الإدارة المحلية في التنمية الاقتصادية المحلية وتنسيق الجهود الحكومية وغير الحكومية في التنمية المتكاملة بالمحافظات.