التنمية المحلية والاتصالات تختتمان البرنامج الاحترافي للإدارة الرقمية للمشروعات

اختتمت وزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات البرنامج الاحترافي المتكامل للإدارة الرقمية للمشروعات، الذي تم عقده خلال الفترة من 19 – 23 نوفمبر 2023 بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة تحت رعاية كل من اللواء هشام آمنة التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإشراف كل من المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي.

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البرنامج الاحترافي المتكامل للإدارة الرقمية للمشروعات

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن البرنامج الاحترافي المتكامل للإدارة الرقمية للمشروعات يأتي تنفيذًا لمستهدفات مصر الرقمية واستكمالًا لجهود وزارة التنمية المحلية في التطوير المؤسسي الرقمي لدعم جهود التحول الرقمي بالمحافظات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل من خلال مركز تدريب سقارة على بناء القدرات الإدارية الرقمية للقيادات وللعاملين، لتهيئة المؤسسات لاستيعاب أعمال التحول الرقمي وضمان استدامتها، والبناء على نتائج الزيارات والاجتماعات الدورية المستمرة بين وزارتي التنمية المحلية والاتصالات والمحافظات لمتابعة جهود التطوير المؤسسي والتحول الرقمي بالمحافظات ودعم استدامة الأعمال بكافة الجهات التابعة والأجهزة والشركات ذات الصلة.

وأكد وزير التنمية المحلية أن البرنامج استهدف (31) من العاملين ذوي الصلة بتخطيط وتنفيذ ومتابعة المشروعات القومية/الاستثمارية من (13) محافظة هم: كفر الشيخ، جنوب سيناء، الدقهلية، الوادي الجديد، دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، البحيرة، أسوان، سوهاج، المنوفية، الإسماعيلية، وقنا، وذلك بهدف تعزيز معارف ومهارات الإدارة الرقمية للمشروعات لديهم.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن أهداف البرنامج تتضمن تهيئة العاملين لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد، وتمكينهم من تعظيم الاستفادة من أدوات إدارة المشروعات الرقمية في تنفيذ وإدارة المشروعات على المدى القصير والمتوسط، بما يساهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة وترشيد الإنفاق وتقليل الفاقد والمحافظة على البيئة. كما يستهدف البرنامج تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي للمحافظات، وتنمية القدرات الرقمية للعاملين، وتطوير آليات العمل، وتعزيز دور الرقمنة في إدارة الأعمال الحكومية بكفائة وفعالية.