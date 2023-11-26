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أخبار مصر

وزير السياحة: زيادة في عدد السائحين الوافدين إلى مصر بنسبة 8% خلال أكتوبر الماضي

أحمد عيسى وزير السياحة
أحمد عيسى وزير السياحة والآثار ,فيتو

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن الأرقام الفعلية لدخول السائحين لزيارة المقاصد السياحية المصرية خلال الأسابيع الأولي من شهر نوفمبر الجاري تشهد زيادة تتراوح من 5 إلى 10% عن شهر نوفمبر لعام 2022 والمعروف لعام الذروة للسياحة المصرية.

عدد السائحين الوافدين الي مصر

وأضاف وزير السياحة والآثار خلال لقائه بمحرري الوزارة، أن الوزارة سجلت زيادة في عدد السائحين الوافدين الي مصر بنسبة 8% خلال شهر أكتوبر الماضي عن الزيادة التي سجلتها مصر خلال نفس الشهر لعام 2022 وهو أعلى من المعدل العالمي للسياحة بنسبة 8%.

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وأشار إلي أنه تم زيادة برنامج تحفيز الطيران بنسبة 500 دولار علي الرحلات القادمة الي شرم الشيخ وذلك لتحفيز شركات الطيران على زيادة تنظيم رحلات لنقل السائحين الي هناك.

 الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر

وأوضح الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر ترتكز علي 3 محاور رئيسية وهي زيادة عدد مقاعد الطيران والاستثمار في التجربة السياحية وتحسين التجربة السياحية للوافدين الي مصر.

وتابع أعداد مقاعد شركات الطيران القادمة ارتفعت الي 30%، كما ارتفعت عدد مقاعد شركات الطيران المنتظم القادم الي مصر بنسبة 10%، وهناك أكثر من 150 شركة طيران عارض ومنتظم تعمل في نقل الوفود السياحية لمصر وذلك بفضل نجاح برنامج تحفيز الطيران في جذب عدد شركات الطيران لتنظيم رحلات إلي المطارات المصرية.

 

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وزير السياحة والآثار عدد السائحين الوافدين إلى مصر

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