أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر البيض والفراخ البيضاء

أسعار الدواجن والبيض اليوم في الأسواق، شهدت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم الأحد 26-11-2023، تباينًا ملحوظًا، إذ انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو جنيه، بينما ارتفع سعر كيلو الفراخ الساسو والبلدي نحو جنيهين خارج المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع.

انخفاض أسعار كرتونة البيض من جنيه إلى 9 جنيهات

وانخفض سعر البيض في المزرعة أي جملة، إذ انخفض سعر كرتونة البيض الأبيض بنحو جنيهين، وتراجع سعر كرتونة البيض الأحمر بنحو جنيه، أما كرتونة البيض البلدي فسجلت انخفاضًا قدره 9 جنيهات عن سعرها أمس.

Advertisements

سعر الكتكوت يعاود الارتفاع مع استقرار أسعار الأعلاف

فيما عاد سعر الكتكوت للارتفاع بنحو جنيهين مقارنة بسعره أمس، مع استقرار أسعار الأعلاف بالأسواق.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت اليوم الأحد

«فيتو» تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحال اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023، ضمن وخارج المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع، في السطور التالية:

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق والمحال التجارية اليوم الأحد

وسجلت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم الأحد، تباينًا ملحوظًا، وفقًا للشركات التي طبقت التخفيضات المتفق عليها، وانضمت إلى المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، وهناك شركات ومزارع لم تنضم للمبادرة، وعليه يوجد تباين في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق.

أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية مع تطبيق المبادرة الحكومية اليوم الأحد

أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية، مع تطبيق المبادرة الحكومية، اليوم الأحد، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع أي جملة نحو 65 جنيها، وبالمحال التجارية نحو 73 جنيهًا.

سعر الدواجن المجمدة في المجازر والمحال التجارية اليوم الأحد مع تطبيق المبادرة الحكومية

وبلغ سعر الدواجن المجمدة في المجازر اليوم الأحد، مع تطبيق المبادرة الحكومية، نحو 100 جنيه، وفي المحال التجارية للمستهلكين بسعر 150 جنيهًا.

أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار

أما أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار، اليوم الأحد، بلغ سعر الفراخ البيضاء 63 جنيهًا في المزرعة، و73 جنيهًا للمستهلك، الدواجن الساسو أو البلدي بسعر من 79 إلى 80 جنيهًا في المزرعة مقابل 90 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الدواجن وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع

وعن أسعار الدواجن في الأسواق للمستهلك، وفقًا لرصد بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 73.5 جنيه، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك من 67 جنيهًا حتى 85 جنيهًا.

أسعار الدواجن البلدي في الأسواق

وسجل متوسط سعر الدواجن البلدي للمستهلك نحو 112.9 جنيه، وتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي من 100 جنيه إلى 130 جنيهًا.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار البيض في المزارع والمحال التجارية اليوم الأحد مع تطبيق المبادرة الحكومية

وبلغ سعر كرتونة البيض في المزرعة أي جملة اليوم الأحد نحو 115 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا كحد أقصى، ضمن تنفيذ مبادرة خفض أسعار البيض بنسبة 15%.

أسعار البيض في المزارع التي لم تطبق المبادرة اليوم الأحد

أسعار البيض في المزارع والشركات التي لم تطبق المبادرة الحكومية، اليوم الأحد، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 115 جنيهًا إلى 116 جنيهًا، كرتونة البيض الأحمر من 118 إلى 119 جنيهًا، كرتونة البيض بلدي تتراوح بين 137 إلى 138 جنيهًا.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الأحد

أسعار الأعلاف اليوم الأحد، سجل طن ذرة أرجنتيني/ برازيلي نحو 13700 جنيه، ذرة أوكراني بسعر 12700 جنيه، ذرة تركي بسعر 12800 جنيه، أعلاف الصويا 44% بسعر 33 ألف جنيه، علف صويا 46% بسعر 34500 جنيه، كسب صويا بسعر 34500 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد

أما أسعار أعلاف الدواجن، اليوم الأحد، سجل علف بادي 23% بسعر 24 ألف جنيه، علف نامي 21 % سعر 23950 جنيهًا، علف ناهي 19 % سعر 23850 جنيهًا.

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم الأحد، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 26 إلى 31 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت أبيض قطعان من 22 جنيهًا إلى 22.25 جنيه، كتكوت ساسو سعر من 20 جنيهًا إلى 21 جنيهًا، كتكوت جيل ثاني سعر من 17.5 إلى 18.5 جنيه.

وتراوح سعر كتكوت بلدي من 10.5 جنيه إلى 11.5 جنيه، كتكوت روزي بيور سعر من 18 إلى 19 جنيهًا، كتكوت ساسو بيور بسعر من 20.5 جنيه إلى 21.5 جنيه، كتكوت هجين سعر من 14.5 جنيه إلى 15.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأحد

وفيما يخص أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأحد، سجل كتكوت ساسو بسعر 25 جنيهًا، كتكوت كب بسعر 28.5 جنيه، كتكوت أبيض بسعر 28 جنيهًا، كتكوت أربو سعر 26.5 جنيه، سعر كتكوت روص 27 جنيهًا، كتكوت آر بسعر 30 جنيهًا.