مجنونة يا أعلاف.. مخاوف من ارتفاع أسعار الدواجن والبيض مع دخول فصل الشتاء.. وشعبة الثروة الداجنة تطلق تحذيرًا

شهد قطاع الثروة الداجنة خلال شهر نوفمبر العديد من الأزمات، التي أدت إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، إذ خلال شهر نوفمبر عادت أسعار الأعلاف إلى الارتفاعات بعد انخفاضات لم تدم أكثر من 10 أيام.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

ارتفاع سعر الكتكوت ليصل إلى 37 جنيهًا خلال نوفمبر

لم تكن عودة ارتفاعات أسعار الأعلاف هي المشكلة الوحيدة التي واجهت قطاع الثروة الداجنة خلال نوفمبر الجاري، بل شهد قطاع الثروة الداجنة ارتفاع سعر الكتكوت ليصل لأعلى مستوى سعري، إذ ارتفع سعر الكتكوت ليصل إلى 37 جنيهًا.

مخاوف من ارتفاع سعر الدواجن والبيض خلال الفترة المقبلة

ارتفاع أسعار الأعلاف وسعر الكتكوت أثار العديد من المخاوف من زيادة مرتقبة في سعر الدواجن والبيض خارج المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع، وزاد من حالة القلق دخول فصل الشتاء، الذي معه ترتفع تكلفة إنتاج الدواجن والبيض مع الإجراءات والتدابير الوقائية ضد الأمراض الفيروسية التي تصيب الطيور خلال فصل الشتاء، إضافة إلى تكلفة توفير السولار لتدفئة المزارع التي لم تتحول لنظام المغلق.

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هل ترتفع أسعار الدواجن مع دخول فصل الشتاء؟

وعليه هل تتأثر أسعار الدواجن والبيض بارتفاع سعر الأعلاف سواء الصويا أو الذرة المستوردة خلاال بداية شهر نوفمير، وما هي توقعات أسعار الدواجن مع دخول فصل الشتاء وأهم المشكلات التي تواجه القطاع خلاله، وتحتاج إلى تدخل لحلها؟

أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج يؤثر سلبًا على سعر المنتج النهائي

في البداية؛ يؤكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بمحافظة القاهرة، إن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج يؤثر سلبًا على سعر المنتج النهائي، وشهد قطاع الثروة الداجنة خلال الفترة الماضية تباينت في أسعار الأعلاف، حيث انخفض سعرها، ولكن هذا الانخفاض كان بعد عودة أسعار الأعلاف للارتفاع بمعدلات كبيرة، وعليه انخفاض سعر الأعلاف ليس للمعدلات الطبيعية بل انخفاض بعد ارتفاع.

الركود وضعف القوة الشرائية السبب في عدم ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق

وأشار «السيد» إلى أنه بالرغم من ارتفاع سعر الأعلاف والكتكوت خلال الفترة الماضية إلا أن أسعار الدواجن لم تتأثر، وذلك بسبب الركود الذي أصاب القطاع مع قلة القوة الشرائية من قبل المواطنين، الأمر الذي كان السبب في انخفاض أسعار الدواجن في المزرعة، إذ تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من أقل سعر خلال الأيام الماضية الذي بلغ نحو 60 إلى 64 جنيهًا أعلى الأسعار في المزرعة.

الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بمحافظة القاهرة، فيتو

متوسط سعر البيض جملة يبلغ نحو 120 جنيهًا

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة أن يبلغ متوسط سعر البيض حاليًا نحو 120 جنيهًا للكرتونة في المزرعة، أما متوسط سعر الكتكوت فيبلغ نحو 28 جنيهًا.

الدورة الإنتاجية الحالية لن يحدث فيها أي تأثيرات بارتفاع أسعار الدواجن والبيض

وعن حالة السوق، وهل ستحدث ارتفاع في سعر الدواجن والبيض خلال الفترة الحالية، أوضح أن الدورة الإنتاجية للدواجن الحالية لن يحدث فيها أي تأثيرات بارتفاع أسعار الدواجن والبيض، فالسعر الحالي للدواجن لا يوجد فيه ربح للمنتجين بل هو على قدر التكلفة، فالسعر يغطي تكلفة المنتج فقط والمنتجين لا يريدون أن يصلوا إلى الخسارة، ونحن لا نريد لهم الخسائر حتى لا يخرج المنتجون من المنظومة.

أسعار الدواجن والبيض والكتكوت اليوم، فيتو

قطاع الدواجن يواجه مشكلات يجب حلها قبل أن تتفاقم مع دخول الشتاء

وأوضح أن الدورات الإنتاجية للطيور في فصل الشتاء لها مستلزمات أخرى مؤثرة في تكلفة المنتج مع برودة الطقس، فقطاع الدواجن يواجه العديد من المشكلات التي تبحث عن حلول قبل أن تتفاقم، ونحن على أعتاب فصل الشتاء؛ الذي يتطلب أمورًا أخرى منها اتخاذ التدابير الوقائية لمنع دخول الأمراض، فضلًا عن ضرورة توفير مستوى التدفئة اللازمة للطيور.

مطالبة البترول بتخصيص حصص من السولار تكفي احتياجات مزارع الدواجن خلال فصل الشتاء

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة: أن التدفئة تعد أهم العوامل الرئيسية لدورة إنتاجية ناجحة خلال فصل الشتاء، لكن المزارع تواجه مشكلة كبيرة في الحصول على كميات السولار التي تلائم التدفئة المطلوبة لمواجهة برودة الطقس خلال فصل الشتاء، لذلك نطالب وزارة البترول بتخصيص حصص من السولار لمزارع الدواجن في فصل الشتاء لحل المشكلة، حتى لا يحدث ارتفاع في سعر المنتج النهائي مع ارتفاع التدفئة ومستلزمات الإنتاج.

أسعار الأعلاف والكتكوت في الأسواق، فيتو

أسعار الأعلاف والكتكوت في الأسواق

وفي نفس السياق؛ «فيتو» تستعرض أسعار كل من: الأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحال في السطور التالية:

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

البداية مع أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، إذ بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 13800 جنيه للطن، ذرة برازيلي نحو 13800 جنيه للطن، ذرة أوكراني بسعر 12800 جنيه للطن، ذرة تركي بسعر 12900 جنيه للطن، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 14600 جنيه للطن.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

أما أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، فسجل علف صويا 46% بسعر 35 ألف جنيه للطن، كسب صويا مستورد بسعر 35 ألف جنيه للطن، صويا 44% بسعر 33500 جنيه للطن.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق

وفيما يخص أسعار أعلاف الدواجن، سجل متوسط سعر علف الناهي 19% متوسط سعر قدره 22600 جنيه للطن، علف بادي 23% نحو 23 ألف جنيه للطن، العلف النامي 21 % متوسط سعر قدره 22800 جنيه للطن، علف بادي نامي بسعر 22 ألف جنيه للطن.

وبلغ متوسط سعر علف بياض 18 % نحو 20900 جنيه للطن، وسجل متوسط سعر علف 17 % نحو 20600 جنيه للطن، بلغ متوسط سعر بياض 16 % نحو 19650 جنيه للطن، وسجل متوسط سعر بياض 14% نحو 19200 جنيه للطن.

سعر الكتكوت في الأسواق، فيتو

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 26 إلى 29 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت أبيض قطعان من 22 جنيهًا إلى 22.25 جنيه، كتكوت ساسو سعر من 20 جنيهًا إلى 21 جنيهًا، كتكوت جيل ثاني سعر من 17.5 إلى 18.5 جنيه، سعر كتكوت بلدي من 10.5 جنيه إلى 11.5 جنيه، كتكوت ساسو بيور بسعر من 20.5 جنيه إلى 21.5 جنيه، كتكوت روزي بيور سعر من 18 إلى 19 جنيهًا، كتكوت هجين سعر من 14.5 جنيه إلى 15.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت في الأسواق

وفيما يخص أسعار الكتاكيت في الأسواق، سجل كتكوت ساسو بسعر 25 جنيهًا، كتكوت كب بسعر 28 جنيهًا، كتكوت أبيض بسعر 27 جنيهًا، كتكوت أربو سعر 27.5 جنيه، سعر كتكوت روص 28 جنيهًا، كتكوت آر بسعر 30 جنيهًا.