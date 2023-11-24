أسعار الدواجن والبيض اليوم، الفراخ البيضاء ترتفع 3 جنيهات خارج المبادرة الحكومية

أسعار الدواجن والبيض اليوم في الأسواق، شهدت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم الجمعة 24-11-2023، تباينًا ملحوظًا، إذ ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو 3 جنيهات، بينما استقر سعر كيلو الفراخ الساسو والبلدي خارج المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع.

أسعار الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت اليوم الجمعة

«فيتو» تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحال اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023، ضمن وخارج المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع، في السطور التالية:

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تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق والمحال التجارية اليوم الجمعة

وسجلت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم الجمعة، تباينًا ملحوظًا، وفقًا للشركات التي طبقت التخفيضات المتفق عليها، وانضمت إلى المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، وهناك شركات ومزارع لم تنضم للمبادرة، وعليه يوجد تباين في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية مع تطبيق المبادرة الحكومية اليوم الجمعة

أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية، مع تطبيق المبادرة الحكومية، اليوم الجمعة، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع أي جملة نحو 65 جنيها، وبالمحال التجارية نحو 73 جنيهًا.

سعر الدواجن المجمدة في المجازر والمحال التجارية اليوم الجمعة مع تطبيق المبادرة الحكومية

وبلغ سعر الدواجن المجمدة في المجازر اليوم الجمعة، مع تطبيق المبادرة الحكومية، نحو 100 جنيه، وفي المحال التجارية للمستهلكين بسعر 150 جنيهًا.

أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار

أما أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار، اليوم الجمعة، بلغ سعر الفراخ البيضاء من 63 إلى 64 جنيهًا في المزرعة، و74 جنيهًا للمستهلك، الدواجن الساسو أو البلدي بسعر من 75 إلى 76 جنيهًا في المزرعة مقابل 86 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الدواجن وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع

وعن أسعار الدواجن في الأسواق للمستهلك، وفقًا لرصد بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 73 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك من 67 جنيهًا حتى 85 جنيهًا.

أسعار الدواجن البلدي في الأسواق

وسجل متوسط سعر الدواجن البلدي للمستهلك نحو 112 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي من 72 جنيهًا إلى 135 جنيهًا.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار البيض في المزارع والمحال التجارية اليوم الجمعة مع تطبيق المبادرة الحكومية

وبلغ سعر كرتونة البيض في المزرعة أي جملة اليوم الجمعة نحو 115 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا كحد أقصى، ضمن تنفيذ مبادرة خفض أسعار البيض بنسبة 15%.

أسعار البيض في المزارع التي لم تطبق المبادرة اليوم الجمعة

أسعار البيض في المزارع والشركات التي لم تطبق المبادرة الحكومية، اليوم الجمعة، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 117 جنيهًا إلى 118 جنيهًا، كرتونة البيض الأحمر من 119 إلى 120 جنيهًا، كرتونة البيض بلدي تتراوح بين 146 إلى 147 جنيهًا.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الجمعة

أسعار الأعلاف اليوم الجمعة، سجل طن ذرة أرجنتيني/ برازيلي نحو 13800 جنيه، ذرة أوكراني بسعر 12800 جنيه، ذرة تركي بسعر 12900 جنيه، أعلاف الصويا 44% بسعر 33500 جنيه، علف صويا 46% بسعر 35 ألف جنيه، كسب صويا بسعر 35 ألف جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الجمعة

أما أسعار أعلاف الدواجن، اليوم الجمعة، سجل علف بادي 23% بسعر 24 ألف جنيه، علف نامي 21 % سعر 23950 جنيهًا، علف ناهي 19 % سعر 23850 جنيهًا.

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم الجمعة، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 26 إلى 29 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت أبيض قطعان من 22 جنيهًا إلى 22.25 جنيه، كتكوت ساسو سعر من 20 جنيهًا إلى 21 جنيهًا، كتكوت جيل ثاني سعر من 17.5 إلى 18.5 جنيه.

وتراوح سعر كتكوت بلدي من 10.5 جنيه إلى 11.5 جنيه، كتكوت ساسو بيور بسعر من 20.5 جنيه إلى 21.5 جنيه، كتكوت روزي بيور سعر من 18 إلى 19 جنيهًا، كتكوت هجين سعر من 14.5 جنيه إلى 15.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الجمعة

وفيما يخص أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الجمعة، سجل كتكوت ساسو بسعر 25 جنيهًا، كتكوت أبيض بسعر 27 جنيهًا، كتكوت أربو سعر 27.5 جنيه، كتكوت كب بسعر 28 جنيهًا، سعر كتكوت روص 28 جنيهًا، كتكوت آر بسعر 30 جنيهًا.