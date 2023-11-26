الأحد 26 نوفمبر 2023
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حوادث

تجديد حبس عاطل لحيازته 12 فرش حشيش بالإسماعيلية

تجديد حبس عاطل، فيتو
تجديد حبس عاطل، فيتو

 جدد قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة حبس عاطل ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لحيازته كمية كبيرة من مخدر الحشيش لبيعها وتوزيعها على صغار التجار والمتعاطين بدائرة المركز.

وردت معلومات للنقيب أحمد حمدي، معاون مباحث مركز شرطة القصاصين، عن قيام أحد العناصر الإجرامية بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وبتقنين الإجراءات القانونية، وبعد استصدار إذن النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية لضبطه، تم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته 12 فرشا من مخدر الحشيش، قبل توزيعها علي عملائه بنطاق دائرة المركز.

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كما تم ضبط مبلغ مالي قدره حوالي 22 ألف جنيه وهاتف محمول بحوزة المتهم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بهدف الاتجار في المواد المخدرة، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، تم تحرير المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

 

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط حائزى ومتجري المواد المخدرة.

 

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الاتجار في المواد المخدرة النيابة العامة مركز شرطة القصاصين وزارة الداخلية

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