عشرات الآلاف يتظاهرون حول العالم للتنديد بالعنف ضد المرأة
شارك آلاف الأشخاص في تظاهرات تم تنظيمها في دول عديدة، اليوم السبت، لإدانة العنف ضد النساء وذلك بمناسبة "اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة".
اليوم العالمي للمرأة
وجاءت المظاهرات في اليوم الذي أطلقته الأمم المتحدة مسيرات في أوروبا والأمريكتين.
وجاء في بيان للرئيس الأمريكي جو بايدن أن "آفة العنف المرتكب على أساس جندري تواصل التسبب لكثر بالألم والظلم".
وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن "واحدة من كل ثلاث نساء على مستوى العالم ستتعرض لعنف جسدي أو لاغتصاب أو لتلصّص في مرحلة ما من حياتها. إنه أمر مثير للغضب".
وقال بايدن: "خصوصًا في مناطق النزاع، يعاني عدد لا يحصى من النساء والفتيات على أيدي جناة يمارسون العنف على أساس جندري ويستخدمون الاغتصاب سلاحا في الحرب".
وتابع: "نعرف ما هو على المحك: كلما وحيثما طال تهديد النساء والفتيات، يكون السلام والاستقرار أيضا مهددين".
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