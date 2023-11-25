بالأرقام، جهود المجلس القومي للمرأة في ملف مناهضة العنف ضد المرأة

يحتفل العالم اليوم ببدء حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وخلال هذه الحملة يتم التوعية حول مخاطر العنف والتمييز ضد المرأة.

ويعتبر المجلس القومى للمرأة الجهة المسؤولة عن حماية المرأة من العنف والحفاظ على حقوقها وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

جهود قومي المرأة لمناهضة العنف ضد المرأة

وقام المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بجهود عظيمة في مجال الحماية من العنف والتمييز ضد المرأة، منها:-

إنشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة لتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.

التعاون والشراكة في عقد ورش عمل لتعزيز قدرات أعضاء الهيئات القضائية من قضاة جدد، قضاة وقاضيات محاكم الاستئناف، عضوات وأعضاء هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة العامة بمجال قضايا العنف ضد المرأة وكيفية التعامل مع المعنفات “استفادة ما يقرب من 3000 من أعضاء الهيئات القضائية”.

إطلاق دليل عمل الولاية على المال. واقامة برنامج تدريبي استفاد منه 730 عضو/ة نيابة عامة، 380 معاون/ة من نيابات الأسرة من جميع المحافظات، للتغلب على الإشكاليات الإجرائية المتعلقة بمسائل الولاية على المال.

حوالي 175,000 امرأة مستفيدة من خدمات مكتب الشكاوى.

تم انشاء أول لجنة تنسيقية وطنية للقضاء على ختان الاناث في مصر برئاسة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، تضم اللجنة كافة الشركاء المعنيين بهذه القضية في مصر وتهدف الي توحيد الرؤي وتنسيق الجهود للقضاء على الختان، وإطلاق خطة وطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية (2022-2026)، متضمنة أولويات محددة تمكن الجهات الفاعلة من تحقيق التقدم المنشود "القضاء على تطبيب ختان الاناث، تغيير موقف المصريين من الختان، توفير خدمات الرعاية ودعم الناجيات، توفير البيانات للمتابعة والتقييم، تطوير الإطار المؤسسي.

إنشاء 31 وحدة لمكافحة التحرش في الجامعات الحكومية، هدفهم هو زيادة الوعي بين موظفي الجامعة والأساتذة والطلاب بحقوقهم في حالة تعرضهم للتحرش في الجامعة، وتوعيتهم بآليات الإبلاغ والتعامل مع الأطراف المعنية، وأخيرا دعم الضحايا الذين تعرضوا للتحرش.

انشاء ١٠ وحدات استجابة طبية للتعامل مع السيدات اللاتي تعرضن للعنف بالمستشفيات الجامعية القاهرة، عين شمس، المنصورة، أسيوط، المنيا، بني سويف، بنها، 6 أكتوبر، قناة السويس، وتدريب الطواقم الطبية على كيفية التعامل مع حالات العنف.

تقديم برنامج تدريبي لمأذونين وزارة العدل حول العنف ضد المرأة (60 مأذون ومأذونة).

الدكتورة مايا مرسي، فيتو

الخدمات الأساسية للنساء والفتيات للاتي يتعرضن للعنف

كما تم إطلاق حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات للاتي يتعرضن للعنف:

- أول نظام احالة وطني لحالات العنف ضد المرأة في مصر.

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- البروتوكول الطبي للتعامل مع حالات العنف ضد المرأة (بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية).

- مسار إحالة حالات العنف ضد النساء والفتيات (رسم وبيان توضيحي بالخدمات المتاحة وكيفية التعامل معها) بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

دليل المعايير القضائية للتعامل مع حالات العنف ضد المرأة.

كتيب الإجراءات المعنية بحالات العنف ضد المرأة.

- دليل الاستجابة الشرطية الفعالة لحالات العنف ضد المرأة.

- دليل لمكتب الشكاوى للتعامل الفعّال مع حالات العنف ضد المرأة.

- الدليل الإجرائي لإنشاء وحدات مناهضة العنف بالجامعات المصرية.

- دليل مدربين لموظفي مكتب الشكاوى للتعامل مع حالات العنف ضد المرأة.

- دليل مدربين لمقدمي الخدمات الطبية للتعامل مع حالات العنف ضد المرأة.

- دليل تقديم الخدمات الاجتماعية والخطوات الإجرائية في البيوت الآمنة للتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة.

كما تم إطلاق سلسلة من الندوات التوعوية حول "كيفية التعامل مع الايذاء البدني والتحرش في الأماكن العامة والخاصة" وتم تعزيز القدرات الشباب والشابات، ورفع وعي 3000 طالب/ة من 11 جامعة مصرية حكومية وخاصة “عين شمس، بني سويف، أسيوط، الفيوم، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، قناة السويس، الاكاديمية البحرية، العلمين، البريطانية”.

وأيضا تنفيذ البرنامج التدريبي الافتراضي الأول لرفع مهارات ووعي المصريات بالخارج من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب حول مختلف قضايا المرأة والمكتسبات التي حققتها الدولة المصرية لتمكينها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، لاسيما في مجال الحماية والتعريف بالتشريعات الوطنية والبعد الدولي لجرائم وقضايا العنف ضد المرأة وجهود المجلس القومي للمرأة.