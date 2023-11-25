السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الصحة تحذر: العنف ضد السيدات يسبب هذه الأمراض

العنف ضد المرأة،فيتو
العنف ضد المرأة،فيتو

اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، حذرت وزارة الصحة من وجود عدد من الأمراض تصيب السيدات بسبب ممارسات العنف ضد المرأة.

أمراض بسبب العنف ضد السيدات

 

وأوضحت وزارة الصحة أن هذه الأمراض منها الاكتئاب وصعوبة النوم والصداع والبطن وآلام الظهر وآلام الحوض المزمنة.

 

وتضمنت الأمراض أيضا إضطرابات المعدة والأمعاء وإضطرابات في تناول الطعام.

 

 

وتحيي دول العالم في ٢٥ نوفمبر سنويا اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة من أجل تجنب العنف ضد المرأة ونبذ الممارسات العنيفة ضد السيدات.


وقالت منظمة الصحة العالمية أن هناك هناك امرأة واحدة من كل 3 نساء تتعرض للعنف القائم على النوع الاجتماعي مرة واحدة على الأقل في حياتها، وقد يؤثر العنف في النساء والفتيات بغضِّ النظر عن أعمارهن، أو خلفياتهن، أو مواقعهن.
 

Advertisements

تستحق كل النساء أن يعشن حياة متحررة من العنف
 

وأكدت منظمة الصحة العالمية انه تستحق كل النساء أن يعشن حياة متحررة من العنف.

وشددت على ضرورة  اتخاذ كل دولة المزيد من الإجراءات لضمان أن تعيش النساء بكل أطيافهن حياة خالية من العنف والإكراه وتشير للتقديرات العالمية بشأن العنف ضد المرأة انه نحو 1 من كل 3 نساء اى 30 % على مستوى العالم يتعرضن للعنف البدني أو الجنسي، ويحدث ذلك في الغالب على يدي الزوج.

 


وأكدت إن ما يقرب من 1 من كل 4 (24٪) مراهقات تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاما ممن سبقت لهن إقامة علاقة حميمة يتعرضن للعنف البدني أو الجنسي على أيدي أزواجهن.

العنف يؤثر على صحة المرأة البدنية والنفسية والجنسية والإنجابية

 

واوضحت انه يمكن أن تستمر الآثار الصحية المترتبة على ذلك مدى الحياة فالعنف يؤثر على صحة المرأة البدنية والنفسية والجنسية والإنجابية.

 

 وتوجد برامج واعدة لمنع العنف ضد النساء والفتيات ويجب  أن يكون الدعم متاحا للنساء والفتيات المتضررات من العنف، بوسائل منها الإتاحة المأمونة للرعاية والخدمات. 

 

من جانبها قالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، إننا نشهد اليوم انطلاق الحملة العالمية 16 يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة لهذا العام.

 

وأضافت رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى تدوينه لها على صفحتها الرسمية: ويتزامن ذلك مع مرور ما يقرب من خمسين يوما متواصلة من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة بفلسطين الباسلة الأبية، وتسائلت: فكيف يتحدث العالم عن العنف ضد المرأة فى الوقت الذى تُقتل فيه النساء والأطفال يوميًا وعلى الهواء مباشرة وعلى مرأى ومسمع العالم أجمع..فما هو تعريف العنف ضد المرأة إذن؟

 

وتابعت: " ألا يعد القتل والإبادة الجماعية والتطهير العرقى والتهجير القسرى أحد أشكال هذا العنف ؟.. أين الحقوق الإنسانية للمرأة الفلسطينية في قطاع غزة وهى لا تملك أبسط تلك الحقوق وهو الحق فى الحياة في ظل انعدام الإنسانية العالمي" 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اضطرابات المعدة ألام الظهر الاكتئاب الصحة العالمية اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة مناهضة العنف ضد المرأة منظمة الصحة العالمية مناهضة العنف وزارة الصحة

مواد متعلقة

الصحة تكشف خطة رعاية ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.. إنهاء الإجراءات الطبية لأكثر من 467 ألفا من طالبي كارت الخدمات المتكاملة.. وزيادة عدد لجان الكشف الطبي

الصحة: إنهاء إجراءات 467 ألف مواطن من طالبي كارت الخدمات المتكاملة

الصحة العالمية تبدي قلقها بشأن مصير مدير مستشفى الشفاء

الصحة الفلسطينية: جيش الاحتلال لم يغادر مستشفى الشفاء حتى الآن

الأكثر قراءة

حالة الطقس غدا الأحد 26-11-2023 في مصر

صحيفة أمريكية تكشف تكلفة حرب إسرائيل على غزة

سعر اليورو بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 25-11-2023

عقد قران نجل المطرب محمد ثروت ولمى الشواربي بأحد فنادق القاهرة (صور)

كيف أنقذ الفن خالد الصاوي من الانحراف ؟ (فيديوجراف)

الهلال يضرب الحزم 9-0 ويغرد في صدارة الدوري السعودي

القبض على المتهمين بسرقة 4 لوحات تعود للعصر الفاطمي من ضريح أثري بالدقهلية

مقتل عنصرين شديدي الإجرام أثناء تبادل إطلاق النار مع الشرطة في القليوبية

Advertisements

منوعات

المزيد

نصف مليون متابع جديد على انستجرام لميليسا باريرا بعد طردها من فيلم 'Scream'

شباب المحافظات الحدودية في جولة سياحية بواحات الوادى الجديد

ميرهان حسين تكشف عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل الذنب مع هاني سلامة

اكتشاف أكبر جبل بحري، وحقول حرارية، وشعاب مرجانية في المياه الباردة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب تعود للصعود في التعاملات المسائية بقيمة 20 جنيها

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم السبت 25-11-2023 في السوق المحلي

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم السبت 25-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح كابوس مانشستر سيتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية تحصين النفس والتخلص من الخوف والقلق

اشتهروا بكنيتهم، الأسماء الحقيقية لصحابة رسول الله

الإفتاء: يجوز إعطاء الزميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي

المزيد
الجريدة الرسمية