اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الصحة تحذر: العنف ضد السيدات يسبب هذه الأمراض

اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، حذرت وزارة الصحة من وجود عدد من الأمراض تصيب السيدات بسبب ممارسات العنف ضد المرأة.

أمراض بسبب العنف ضد السيدات

وأوضحت وزارة الصحة أن هذه الأمراض منها الاكتئاب وصعوبة النوم والصداع والبطن وآلام الظهر وآلام الحوض المزمنة.

وتضمنت الأمراض أيضا إضطرابات المعدة والأمعاء وإضطرابات في تناول الطعام.

وتحيي دول العالم في ٢٥ نوفمبر سنويا اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة من أجل تجنب العنف ضد المرأة ونبذ الممارسات العنيفة ضد السيدات.





وقالت منظمة الصحة العالمية أن هناك هناك امرأة واحدة من كل 3 نساء تتعرض للعنف القائم على النوع الاجتماعي مرة واحدة على الأقل في حياتها، وقد يؤثر العنف في النساء والفتيات بغضِّ النظر عن أعمارهن، أو خلفياتهن، أو مواقعهن.



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تستحق كل النساء أن يعشن حياة متحررة من العنف



وأكدت منظمة الصحة العالمية انه تستحق كل النساء أن يعشن حياة متحررة من العنف.



وشددت على ضرورة اتخاذ كل دولة المزيد من الإجراءات لضمان أن تعيش النساء بكل أطيافهن حياة خالية من العنف والإكراه وتشير للتقديرات العالمية بشأن العنف ضد المرأة انه نحو 1 من كل 3 نساء اى 30 % على مستوى العالم يتعرضن للعنف البدني أو الجنسي، ويحدث ذلك في الغالب على يدي الزوج.



وأكدت إن ما يقرب من 1 من كل 4 (24٪) مراهقات تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاما ممن سبقت لهن إقامة علاقة حميمة يتعرضن للعنف البدني أو الجنسي على أيدي أزواجهن.

العنف يؤثر على صحة المرأة البدنية والنفسية والجنسية والإنجابية

واوضحت انه يمكن أن تستمر الآثار الصحية المترتبة على ذلك مدى الحياة فالعنف يؤثر على صحة المرأة البدنية والنفسية والجنسية والإنجابية.

وتوجد برامج واعدة لمنع العنف ضد النساء والفتيات ويجب أن يكون الدعم متاحا للنساء والفتيات المتضررات من العنف، بوسائل منها الإتاحة المأمونة للرعاية والخدمات.

من جانبها قالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، إننا نشهد اليوم انطلاق الحملة العالمية 16 يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة لهذا العام.

وأضافت رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى تدوينه لها على صفحتها الرسمية: ويتزامن ذلك مع مرور ما يقرب من خمسين يوما متواصلة من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة بفلسطين الباسلة الأبية، وتسائلت: فكيف يتحدث العالم عن العنف ضد المرأة فى الوقت الذى تُقتل فيه النساء والأطفال يوميًا وعلى الهواء مباشرة وعلى مرأى ومسمع العالم أجمع..فما هو تعريف العنف ضد المرأة إذن؟

وتابعت: " ألا يعد القتل والإبادة الجماعية والتطهير العرقى والتهجير القسرى أحد أشكال هذا العنف ؟.. أين الحقوق الإنسانية للمرأة الفلسطينية في قطاع غزة وهى لا تملك أبسط تلك الحقوق وهو الحق فى الحياة في ظل انعدام الإنسانية العالمي"