وزير جيش الاحتلال: إسرائيل لن تترك غزة حتى عودة الرهائن

قال وزير جيش الاحتلال، يوآف جالانت، اليوم السبت، إن إسرائيل لن تترك غزة حتى إعادة الأسرى.

ودخل جالانت إلى قطاع غزة صباح اليوم، حيث التقى بمقاتلي المشاة والمدرعات والهندسة والبحرية، وفي نهاية اللقاء قيم الوضع، وأوضح قائلًا: "لن نغادر غزة حتى تتم إعادة جميع الأسرى".

وأضاف: "سنستغل الفرصة لإحضار المزيد من الأسرى، وأي مفاوضات لإطلاق سراحهم ستكون تحت النار".

تذليل العقبات التي واجهت صفقة تبادل الأسرى

ومساء اليوم السبت، نجحت الوساطة المصرية والقطرية في تذليل العقبات التي واجهت صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" بعد إعلان "كتائب القسام" تأجيل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، بسبب عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاقية الهدنة الموقعة.

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من ناحية أخرى أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن مصر حركت سيارات الإسعاف إلى قطاع غزة، وذلك بعد نجاح مفاوضات الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى.

وذكرت حركة حماس، أنها استجابت للجهود المصرية المقدرة التي تحركت طوال اليوم لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة بعد نقلها التزام الاحتلال بكافة الشروط التي نص عليها الاتفاق، وفقًا لنبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.





دخول سيارات الإسعاف المصرية لقطاع غزة

ونجحت الجهود المصرية، في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين بعد تعثرها لأسباب فنية. وأكدت القناة: أنه سيتم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين كما كان مقرر لها بعد نجاح الوساطة المصرية.



تحرك الصليب الأحمر والإفراج عن 39 فلسطينيًّا

وبدء تحرك الصليب الأحمر لاستلام الأسرى لدى حماس وهم 13 إسرائيليًّا و7 من رعايا دول أخرى، ومتابعة مصر الإفراج عن 39 أسيرًا فلسطينيًّا من السجون الإسرائيلية.





متابعة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

ونجحت الجهود المصرية منذ قليل، في إنهاء أزمة تبادل الأسرى بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين بعد تعثرها لأسباب فنية.



تحرك مصري

وقال مسؤول فلسطيني مطلع، رفض نشر اسمه، لرويترز، اليوم السبت، إن مصر تحاول حل مشكلة تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين من غزة.

