السبت 25 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مصر تدخل سيارات الإسعاف لقطاع غزة بعد نجاح مفاوضات صفقة تبادل الأسرى

تحرك سيارات الإسعاف
تحرك سيارات الإسعاف المصرية لمعبر رفح، فيتو

صفقة الأسرى،أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن مصر  حركت سيارات الإسعاف  إلى قطاع غزة، وذلك بعد نجاح مفاوضات الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى.

 وذكرت حركة حماس، أنها استجابت للجهود المصرية المقدرة التي تحركت طوال اليوم لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة بعد نقلها التزام الاحتلال بكافة الشروط التي نص عليها الاتفاق، وفقا لنبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

 

دخول سيارات الإسعاف المصرية لقطاع غزة


 

ونجحت الجهود المصرية، في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين بعد تعثرها لأسباب فنية.وأكدت القناة: أنه سيتم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين كما كان مقرر لها بعد نجاح الوساطة المصرية.

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تحرك الصليب الأحمر والافراح عن 39 فلسطيني

 وبدء تحرك الصليب الأحمر لاستلام الأسرى لدى حماس وهم 13 إسرائيليا و7 من رعايا دول أخرى، ومتابعة مصر الإفراج عن 39 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية 
 

متابعة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين


ونجحت الجهود المصرية منذ قليل، في إنهاء أزمة تبادل الأسرى بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين بعد تعثرها لأسباب فنية.

مصر تتابع الإفراج عن 39 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية والصليب الأحمر يتحرك

مصر تنجح في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين

 

تحرك مصري


وقال مسؤول فلسطيني مطلع، رفض نشر اسمه، لرويترز، اليوم السبت، إن مصر تحاول حل مشكلة تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين من غزة.

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