إسرائيل تهدد بعودة العمليات العسكرية في غزة الليلة

صفقة الأسرى، أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل منذ قليل، نقلًا عن تقارير إسرائيلية، أنه في حال لم تنفذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى حتى منتصف الليل فإن إسرائيل ستعاود العدوان مجددًا على غزة.

جهود مصرية لإنهاء المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل منذ قليل، أن هناك جهودًا مصرية مكثفة لإنهاء المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين اليوم.

تأخير إطلاق سراح دفعة من المحتجزين بسبب الاحتلال

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية" أكدت منذ قليل، تأخير إطلاق سراح دفعة من الأسرى بسبب عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي.

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بحث إمكانية تمديد الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل

ونقلت وكالة "رويترز"، اليوم السبت، عن مسؤول وصفته بالـ"مطلع" قوله: إن وفدًا قطريًّا زار إسرائيل، اليوم، لبحث إمكانية تمديد الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل والتي بدأ سريانها أمس الجمعة ولمدة أربعة أيام.

وأضاف المسؤول، أن فريق العمليات القطري نسق أيضًا مع مسؤولين إسرائيليين لضمان استمرار الهدنة وإطلاق سراح الاسرى دون عوائق.

ومن المرتقب أن تطلق حركة حماس سراح 13 أسيرًا إسرائيليًّا، اليوم، مقابل الإفراج عن 39 فلسطينيًّا.

الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

من جانبه قال قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، السبت، إن اتفاق تبادل الأسرى نص على تحريرهم حسب الأقدمية، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بذلك في الدفعة التي تم الإفراج عنها بالأمس.

وأعرب فارس، خلال مؤتمر صحفي، عن قلقه بشأن مصير من اعتقلتهم إسرائيل في غزة، محملًا إياها مسؤولية عدد من الأسرى المفقودين.

وأشار إلى أن الفصائل اشترطت الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، من أجل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين كافة.

ولفت إلى أن ظروف الحرب في قطاع غزة تستدعي اختصار الاحتفالات بالإفراج عن الأسرى، مشيرًا إلى أن إسرائيل اعتقلت أكثر من 3 آلاف فلسطيني بعد أحداث 7 أكتوبر.

وردًّا على بعض الاتهامات التي تُوجّه للصليب الأحمر في الشارع الفلسطيني، أكد أن المنظمة الدولية تقوم بأدوار إنسانية كبيرة في جميع أنحاء العالم، إلا أنه يُؤخذ عليها عدم إفصاحها عن أن إسرائيل هي من ترفض الطلبات المُقدمة من قِبل أهالي الأسرى لرؤية ذويهم في سجون الاحتلال.