السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ملفات وحوارات

مصر تنقذ صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل من الانهيار.. كواليس تدخل القاهرة لحماية اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الأسرى الإسرائيليين،
الأسرى الإسرائيليين، فيتو

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، بعد حالة التفاؤل الكبيرة التي غلبت على المشهد في الساحة الفلسطينية عقب نجاح عملية تحرير أول دفعة من الأسرى وسريان وقف إطلاق النار في غزة، تعطلت الدفعة الثانية من الصفقة التي كانت مقررة اليوم.


دور مصري وقطري كبير لإنقاذ اتفاق تبادل الأسرى

وكانت صفقة الأسرى والهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس على شفا الانهيار، بسبب فشل إتمام المرحلة الثانية من الاتفاق بسبب انتهاكات جيش الاحتلال.


وبعد خروج المتحدث باسم جيش الاحتلال والتحذير من بدء العدوان على غزة مجددًا وإعلان المقاومة الفلسطينية تأخير صفقة تحرير الأسرى، تدخلت مصر، الراعي الأول  لهذه الصفقة، على الفور على خط الأزمة ونجحت في إنهائها.


وبحسب تقارير إعلامية اليوم السبت، فإن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، تتضمن 13 إسرائيليًّا ستفرج عنهم حماس هم 5 سيدات و8 أطفال مقابل 39 فلسطينيًّا.


وفي السياق ذاته أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، في بيان صادر عنها  اليوم السبت، أنها حصلت على ضوء أخضر لبدء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

Advertisements

 

وعلى الجانب الآخر، كشفت  حركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن إطلاق سراح  الدفعة الثانية من  الأسرى الإسرائيليين لديها.

 

الدفعة الثانية من صفقة تحرير الأسرى

وأضافت حركة حماس في بيانها أنها استجابت للجهود المصرية لاستكمال اتفاق الهدنة، وذلك بعد تعطلها بسبب انتهاكات  جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

وفي السياق ذاته أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، ببدء تحرك الصليب الأحمر لاستلام المحتجزين لدى حماس وهم 13 إسرائيليًّا و7 من رعايا دول أخرى.

 

متابعة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

ونجحت الجهود المصرية منذ قليل، في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين بعد تعثرها لأسباب فنية.

 

اقرأ أيضا:

السجون الإسرائيلية تبدأ في إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين

وأفادت القاهرة الإخبارية نقلًا عن مصدر مصري، أنه سيتم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين كما كان مقرر لها بعد نجاح الوساطة المصرية.


وقال مسؤول فلسطيني مطلع، رفض نشر اسمه، لرويترز، اليوم السبت، إن مصر تحاول حل مشكلة تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين من غزة.

ومن جانبه أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم ببنود اتفاق الهدنة وقد أبلغنا الوسطاء بانتهاكاته، وذلك بإطلاق النار الذي تم في بعض أجزاء القطاع.

txt

مصر تدخل سيارات الإسعاف لقطاع غزة بعد نجاح مفاوضات صفقة تبادل الأسرى

txt

حماس تنشر أسماء الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجون الاحتلال

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

صفقة تبادل الأسرى بين حماس و إسرائيل حماس صفقة تبادل الأسرى إسرائيل الدفعة الثانية من صفقة تحرير الأسرى الأسرى الفلسطينيين قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الاسري الإسرائيليين وقف إطلاق النار فى غزة

مواد متعلقة

مصر تدخل سيارات الإسعاف لقطاع غزة بعد نجاح مفاوضات صفقة تبادل الأسرى

حماس تنشر أسماء الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجون الاحتلال

السجون الإسرائيلية تبدأ في إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين

برلين: 4 ألمان بين الأسرى المفرج عنهم من غزة

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال أفريقيا

طقس الغد، تحذير من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

زيادة جديدة في أسعار مكرونة حواء وآدم

دوري أبطال أفريقيا، كهربا يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى ميدياما (صور)

ختام أسعار الذهب اليوم السبت داخل الأسواق

تامر حسني من عزاء شقيق شريف رمزي إلى فرح نجل محمد ثروت

مصر تنقذ صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل من الانهيار.. كواليس تدخل القاهرة لحماية اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

دوري أبطال أفريقيا، جماهير الأهلي تدعم العامري فاروق (فيديو وصور)

Advertisements

منوعات

المزيد

جماهير الأهلي ترفع علم فلسطين قبل مواجهة ميدياما الغاني (صور)

نصف مليون متابع جديد على انستجرام لميليسا باريرا بعد طردها من فيلم 'Scream'

شباب المحافظات الحدودية في جولة سياحية بواحات الوادى الجديد

ميرهان حسين تكشف عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل الذنب مع هاني سلامة

المزيد

خدمات

المزيد

ختام أسعار الذهب اليوم السبت داخل الأسواق

الجنيه يمنع سعر اليوان الصيني من تحقيق مكاسب في البنك المركزي اليوم

خطوات استلام شقق جنة والمستندات المطلوبة

أسعار الذهب تعود للصعود في التعاملات المسائية بقيمة 20 جنيها

المزيد

انفوجراف

4 شروط لقبول المواطنين بقرعة الحج السياحي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمد مهنا: التصوف ليس رقص ولا طبل ولا زمر إنما هو فقه وعلم

أدعية تحصين النفس والتخلص من الخوف والقلق

اشتهروا بكنيتهم، الأسماء الحقيقية لصحابة رسول الله

المزيد
الجريدة الرسمية