رفع 500 طن قمامة من شوارع وميادين الدقهلية

شهدت شوارع وميادين الدقهلية استمرار الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع ورفع الأتربة والقمامة والتجميل وصيانة الحدائق بالمنطقة المركزية بمشاركة 7 وحدات محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها..

وتمكنت الحملات من رفع 460 طن قمامه بلديه و20 طن مخلفات صلبة و10 طن أتربة وناتج تقليم أشجار من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات،وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن..

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حيث استمر تنفيذ اعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والاتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة وأحياء شرق وغرب المدينة..

هذا وقد أوضح "مختار" أنه تم رفع 460 طن قمامه بلدية و20 طن مخلفات صلبة و10 أطنان أتربة وناتج تقليم أشجار من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية وذلك بمشاركة 7 وحدات محلية شملت مراكز ومدن ميت غمر والسنبلاوين واجا وبني عبيد وشربين وبلقاس ونبروه بالاضافة لمعدات وعمال جهاز النظافة والتجميل..

ومن جانبه أوضح السيد، محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها أنه بمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام والمهندس محمد عادل والمهندس سامح سعد بجهاز النظافه قد استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة ومحمد امين رئيس حي غرب المنصورة والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة لمتابعة تنفيذ أعمال رفع كفاءة النظافة والتجميل والإنارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي حيث تم المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق احياء شرق وغرب ومركز المنصورة" واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة حيث شملت الاعمال غسيل أرصفى شارع عبد السلام عارف وتقليم أشجار شارع الجمهوريه ورفع كفاءة النظافة العامة شارع قناه السويس وبهرند وسعد زغلول والدراسات وعبده معروف وعزبة عقل والجيش والترعه وسندوب والمجزر وأحمد ماهر والحسيني وابن زيد وتوشكي وكلية آداب والثانوية والطميهي والشيخ حسانين والمشاية والجمهورية.

وأكد "المحافظ" على المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.