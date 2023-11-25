السبت 25 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مسلحون يقتلون شخصًا ويخطفون 150 آخرين في نيجيريا

نيجيريا،فيتو
نيجيريا،فيتو

قال سكان محليون،  اليوم السبت، إن مسلحين شنوا هجومًا منسقًا على أربع قرى في ولاية زامفارا بشمال غرب نيجيريا مما أدى لمقتل أحد القرويين وخطف ما لا يقل عن 150 آخرين، منهم نساء وأطفال.

 

ولم يرد المتحدث باسم شرطة زامفارا حتى الآن على طلب للتعليق على الهجوم الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة.

 

وقال سكان لرويترز إن مسلحين على متن عشرات الدراجات النارية اقتحموا قرى موتونجي وكوانار-دوتسي وسابون-جارين ماهوتا وأونجوار كاو في منطقة حكومة مارو المحلية بالولاية.

 

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وقال أحد القرويين، ويدعى دانكانداي موسى، لرويترز إنه تمكن من الفرار دون أن يلاحظه أحد خلال الفوضى، ولكن تم أخذ 20 من أفراد أسرته رهائن.


وقال: "تمكنت من الفرار بعد أن أعادوا تجميعنا نحن وسكان من القرى الثلاث الأخرى التي تعرضت للهجوم... هربت بينما كانوا يجروننا إلى الأدغال".

 

وتابع زعيم إحدى القرى إن لوالي دامانا، زعيم المسلحين، طلب 100 مليون نايرا (119 ألف دولار) من القرى ردًا على مقتل أربعة من رجاله في وقت سابق على يد القوات النيجيرية.

 

وأضاف، طالبًا عدم نشر اسمه خوفًا من استهدافه، "جاء أمس بصحبة رجاله وأخذ معه أكثر من 100 شخص، ولم نسمع منه شيئًا منذ ذلك الحين. وقُتل شخص بالرصاص بينما كانوا يأخذون الرهائن".

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غرب نيجيريا ولاية زامفارا مسلحين القوات النيجيرية

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