نيجيريا ترفض استقبال رئيس حكومة دولة بسبب دعمها لإسرائيل

كشفت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، عن إلغاء نيجيريا زيارة كانت مقررة لرئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، الذي كان يقوم بجولة إفريقية، وذلك في اللحظات الأخيرة قبل إقلاع طائرته متوجهة إلى أبوجا.



نيجيريا ترفض زيارة رئيس الوزراء التشيكي

وجاء قرار السلطات النيجيرية برفض استقبال رئيس الوزراء التشيكي مرتبط بدعم بلاده لإسرائيل خلال الحرب التي تشنها على غزة، بينما دعت أبوجا إلى وقف فوري للقصف الذي يتعرَّض له القطاع منذ نحو شهر.



وكان المتحدث باسم الحكومة التشيكية فاتسلاف سمولكا، قال في وقت سابق إن "أبوجا أبلغتنا أنها غير قادرة على تقديم ترحيب وبرنامج يلبي التوقعات" وذلك حسب ما نقلت عنه إذاعة براغ الدولية.



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رئيسا وزراء التشيك والنمسا يزوران إسرائيل الأربعاء

وجاءت تصريحات "سمولكا" في وقت كان فيه "فيالا" يعتزم القيام بجولة إفريقية تشمل أبوجا ونيروبي وعواصم إفريقية أخرى، لكن برنامجه سيطرأ عليه تغيرات بعد رفض نيجيريا لزيارته.



وذكرت وكالة الأنباء التشيكية نقلًا عن مصادر دبلوماسية خاصة بها أن قرار أبوجا مرتبط بدعم التشيك لإسرائيل في منظمة الأمم المتحدة.

في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة بدأت دول النظر في علاقتها مع إسرائيل.



الدول التي قطعت علاقتها مع إسرائيل

وبعد قرار تركيا بسحب سفيرها لدى إسرائيل، بذلك يرتفع عدد الدول التي قاطعت إسرائيل إلى7 دول، وذلك في ضربة موجعة لتل أبيب ردا على المجازر التي ترتكبها بحق المدنيين في قطاع غزة.

وأكدت تقارير أن العدوان الإسرائيلي على غزة أضر باتفاقات التطبيع التي وقعتها عدد من الدول العربية مع إسرائيل وآخرها اتفاقات إبراهيم.

وتشمل الدول التي قاطعت إسرائيل ردا على الهجوم على غزة ( تركيا – الأردن – هندوراس- بوليفيا –تشيلي- كولومبيا-البحرين).

