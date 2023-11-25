طيران الخليج تعلن تعرضها لاختراق بيانات

نقلت وكالة أنباء البحرين، اليوم السبت، عن شركة طيران الخليج قولها إن بياناتها تعرضت لاختراق، أمس الجمعة، لكن عملياتها وأنظمتها الحيوية لم تتأثر.

ونقلت الوكالة عن الشركة القول: "نتيجة لهذا الاختراق غير المصرح به، قد تكون بعض المعلومات من البريد الإلكتروني الخاص بالشركة وقاعدة بيانات عملائها تعرضت للاختراق"، مضيفة أنه تم تفعيل خطط الطوارئ اللازمة على الفور لاحتواء الحادثة.

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