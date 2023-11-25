السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

الخدمات المالية غير المصرفية تتصدر قطاعات الأسهم المقيدة بالبورصة خلال الأسبوع

البورصة،فيتو
البورصة،فيتو

 تصدر قطاع خدمات مالية غير مصرفية قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول(بدون الصفقات) بقيمة تداول بلغت 3.9 مليار جنيه، تلاها قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 3.8 مليار جنيه، ثم قطاع البنوك بقيمة تداول بلغت 3.5 مليار جنيه، ثم قطاع موارد أساسية بقيمة تداول بلغت 2.6 مليار جنيه، وقطاع اتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تداول بلغت 1.4 مليار جنيه، ثم أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 1.4 مليار جنيه، ثم قطاع رعاية صحية وأدوية بقيمة تداول بلغت 695 مليون جنيه.

 

تداولات نهاية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات  الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.710 تريليون جنيه.

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 25519 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 30620 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10862 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 5065 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 7444 نقطة.

 

تداولات الأربعاء 

 وارتفعت مؤشرات البورصة، بختام تعاملات الأربعاء الماضي، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 1.691 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 25029 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 30186 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 10652 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 5033 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 7378 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع 

 ارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.673 مليار جنيه، لتربح نحو 7 مليارات جنيه. 

 وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77%  عند مستوى 24774 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8%  عند مستوى 29577 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53%  عند مستوى 10546 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07%  عند مستوى 4933 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.24%  عند مستوى 7244 نقطة. 

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اتصالات واعلام وتكنولوجيا اعلام وتكنولوجيا المعلومات بق آخر جلسات الأسبوع اغذية ومشروبات وتبغ اغذية ومشروبات الاسهم المقيدة الرئيسية الاسهم المقيدة الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 100 ايجي اكس 30 محدد الاوزان ايجي اكس 30 للعائد الكلي خدمات مالية غير مصرفية

مواد متعلقة

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

5 بنوك تتصدر قائمة المتعاملين الرئيسيين بقيم التداول بالبورصة منتصف الأسبوع

93.6 مليون جنيه صافى مبيعات المستثمرين الأجانب بتعاملات منتصف الأسبوع

3.5 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع

البورصة تربح 6 مليارات جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع

البورصة تربح 13 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

الأكثر قراءة

أبوتريكة قبل قمة ليفربول ومانشستر: 50 يومًا والعالم صامت فلتحيا فلسطين (فيديو)

وزارة المالية تزف بشرى لأصحاب المعاشات

الأرصاد توجه نصيحة لمرضى الحساسية بسبب حالة الطقس

هبوط طائرة قطرية تقل مسؤولين بارزين بمطار تل أبيب على غير المعتاد

علاء مبارك يوجه رسالة موجعة للأمم المتحدة بسبب إبادة أطفال غزة

الخنازير الخارقة، تأكل كل شيء وتنشر الأمراض وتقتل البشر

محمد صلاح: أرغب في اللعب بجوار نجم مانشستر سيتي ورونالدو الظاهرة وزيدان قدوتي

في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الصحة العالمية: 30% من النساء يتعرضن للعنف

Advertisements

منوعات

المزيد

ضلوا الطريق في أمريكا بسبب خرائط جوجل

الخنازير الخارقة، تأكل كل شيء وتنشر الأمراض وتقتل البشر

تركيا وبولندا وإيطاليا وألمانيا في المقدمة، التلوث يحصد أرواح الأوروبيين

ميجان ترفض عودة المياه إلى مجاريها بين الأمير هاري والملك تشارلز

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم السبت 25-11-2023 بالأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم السبت 25-11-2023 في الأسواق

سعر الريال السعودي اليوم السبت 25-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

عدوان الاحتلال على غزة يحول شمال القطاع إلى مدينة أشباح (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ضم الأموال النقدية إلى عروض التجارة في الزكاة؟ دار الإفتاء تجيب

حكم التداوي بالكي؟ الإفتاء تجيب

بالأحاديث النبوية، أوقات إجابة الدعاء وآدابه

المزيد
الجريدة الرسمية