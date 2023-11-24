الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رياضة

الشباب تكرم خرّيجي برنامج لقطة للموبايل سينما

الشباب تكرم خرّيجي
الشباب تكرم خرّيجي برنامج " لقطة " للموبايل سينما

كرمت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني "الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية"، وبالتعاون مع الحكومة الألمانية من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي " GIZ "، خريجي برنامج لقطة " للموبايل سينما علي مدار 3 سنوات (2021 - 2022 - 2023).

الشباب تكرم خرّيجي برنامج "لقطة" للموبايل سينما 

 

وهنأ الدكتور أشرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة خريجي البرنامج، خلال كلمته التي نقلتها نيابة عنه إيمان عبدالجابر، رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، وتأكيده علي أن وزارة الشباب والرياضة  تفتح أبوابها دائما لاستقبال المبادرات الشبابية المميزة والمبتكرة للنهوض بالشباب وتحقيق طموحاتهم وصقل مواهبهم لاسيما في مجال السينما ونولي اهتمامًا كبيرًا بـ شباب الجمهورية الجديدة المحب للفنون السينمائية وتحفيزهم وتمكينهم  من صناعة الأفلام وترويجها وبخاصة التي تكافح القضاء علي ظواهر العنف المختلفة.

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وتابع " صبحي " أن الوزارة حاضنة لأحلام الشباب الي المستويات التي تلبي طموحهم ويتميزون ببحثهم عن الريادة وقدرتهم على البذل والعطاء، مشددا على أهمية استثمار الطاقات الشبابية التي تعتبر مكونا رئيسيا وفعالا في دفع عجلة التنمية لأن الاستثمار الحقيقي والرابح هوالاستثمار في الشباب.


وتضمن حفل التكريم:" تكريم الأفلام التي انتجها المشاركين خلال فتره البرنامج بواقع( 36  فيلم والتي تم انتاجهم في المرحله الاولى من البرنامج خلال 2020، و15 فيلم والتى تم انتاجه في مرحله تدريب الموبايل سينما المتقدم في ابريل 2021،  و3 افلام  في مرحله اعداد المدربين TOT   في مارس 2022  ، و23 فيلم في مرحله تاهيل المدربين  وقيامهم بتدريب مشاركين جدد في يوليو 2022 )


بدء الحفل بعرض فيديو عن رحلة برنامج لقطة للموبايل سينما مع وجود ترجمه لغه الاشاره والوصف الصوتي وذلك تحقيقا لاحدى اهداف البرنامج وهو دمج ذوي الاعاقه.

من جانبها،  قالت وسام ثابت، نائب مدير مشروع تكافوء الفرص والتنميه المجتمعيه بــ " GIZ "، أن الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة جاءت كمنهج عمل لما تتمتع برؤية شاملة وإستراتيجية نوعية تعزز إستدامة المبادرات للنشء والشباب في كافة المجالات من منطلق المسئولية الوطنية والمجتمعية، وتحدثت عن البرنامج  ومشاركة الوزاره في تحقيق اهدافه نحو مكافحة ظواهر العنف المختلفة، التي قد يتعرض لها المرأة والأطفال، ودمج ذوي الاعاقة وقضايا السكان، وتعريف المشاركين علي كيفية استخدام الموبايل لانتاج أفلام وثائقيه وتوظيفها في عددًا من القضايا المجتمعيه، أبرزها  مكافحة التحرش، والعنف ضد المرأة،  والطفل، ودمج المعاقين، وقضايا السكان.

بدوره قال الدكتور محمد غنيم، مدير عام الادارة العامه للتعليم المدني وتاهيل الكوادر الشبابيه بالوزارة، أن  الفن بمثابة  القوه الناعمه في جذب الشباب وتحقيق المشاركه المجتمعيه الفاعلة، ويمنحهم فرصة للتعبير عن أنفسهم بطرق إبداعية وفريدة، ويساهم في نشر الوعي وتسليط الضوء على القضايا الاجتماعية

واختتم الحفل بحلقه نقاشيه تحت عنوان " استدامة مخرجات برنامج الموبايل سينما والخبرات في مجال الفن من اجل التنمية".

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وزارة الشباب والرياضة الشباب والرياضة برنامج لقطة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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