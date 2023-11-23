تقام غدا الجمعة الموافق 24 نوفمبر، انتخابات الاتحاد العام للكشافة لاختيار مجلس إدارة جديد تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة ووزارة التخطيط وإشراف قضائي من هيئة النيابة الإدارية على أن تطبق عملية التصويت الإلكتروني في العملية الانتخابية.

وقد تقدم له 21 مرشحا للانتخابات، سيتم اختيار 12 في جميع مقاعد المجلس يمثلون 4 جمعيات عامة فيما يصوت ما يقرب من 4200 عضو بالجمعية العمومية على مستوى الجمهورية حيث يتنافس 2 على منصب الرئيس فيما تم حسم نائب الرئيس بالتزكية و9 مرشحين فوق السن يتم اختيار 4 منهم و9 تحت السن يتم اختيار 6 فائزين ليكتمل مجلس الإدارة بعدد 12 عضوا بمجلس الإدارة، حيث تنص اللائحة الخاصة بالاتحاد على أن يتضمن مجلس الاداره ممثلا عن كل جمعية.

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وقد حضر الاجتماع التنسيقي للانتخابات ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة كلا من: أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، المستشار علاء المهدى مستشار الوزير، وعماد حسين مدير عام الإحصاء، ومحمد عظيمه بالشئون القانونية ومن وزارة التخطيط العميد محمد عبد العظيم مدير مشروعات البنية المعلوماتية، وريهام مكى مدير التصويت الإلكتروني.

ومن هيئة النيابة الإدارية كلا من المستشار محمد عبد المعطى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وعضو اللجنة العليا للانتخابات والمستشار جعفر عبد الرحمن نائب رئيس الهيئة ومدير التحول الرقمي بالهيئة.

الشباب والرياضة تُطبق التصويت الإلكتروني في انتخابات الاتحاد العام للكشافة

وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى أن الوزارة وضعت استراتيجية التحول الرقمي في انتخابات الهيئات الشبابية والرياضية خلال الفترة المقبلة بحيث يكون التصويت الكترونيًا في جميع انتخابات الأندية والاتحادات الرياضية ومراكز الشباب وكل الهيئات التابعة للوزارة.



وأشار الوزير إلى أهمية هذا الملف، مؤكدًا أنه سوف يتم تطبيقه خلال الانتخابات القادمة بعد دراسة كل أوجه العملية الالكترونية لضمان شفافية الانتخابات بكل الوسائل التي ستضعها الوزارة مع الجانب الفني لوزارة التخطيط والجانب الإشرافي القضائي لهيئة النيابة الإدارية.



وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة نجحت من قبل في تجربة الانتخابات الالكترونية من خلال برلمان الشباب وجمعية المرشدات الكشفية، مؤكدًا أن الوزارة تتجه إلى التحول الرقمي في مختلف مشروعاتها وخدماتها في ضوء سياسة الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، الذي ارتكز بالأساس وانطلقت معالمه من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأصبح واحدًا من أهم معالم التطور والإنجاز والنهضة الشاملة التي شهدتها مصر، وأصبح أحد أهم ركائز انطلاق الجمهورية الجديدة.