وزير الرياضة يهنئ عبد العزيز محيلبة بالذهبية التاريخية في كأس العالم للرماية بقطر

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبد العزيز محيلبة (الأخ الأصغر لعزمي محيلبة)، بعد فوزه بالذهبية التاريخية في نهائي كأس العالم للرماية في قطر ضمن منافسات التراب بعد منافسة كبيرة للغاية.



أكد وزير الشباب والرياضة، أن فوز عبد العزيز محيلبة اليوم بالميدالية الذهبية في نهائي كأس العالم للنخبة وتفوقه على بطلي العالم ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ وبطل أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، هو مؤشر متميز لقياس المستوي الفني والتطور للاعب خلال الفترة القادمة.

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وكان الدكتور أشرف صبحي، قد هنأ أيضًا عزمي محيلبة لاعب منتخبنا الوطني، وإحرازه فضية تاريخية في نهائي كأس العالم للرماية في قطر متفوقًا على غالبية رماة العالم الكبار.



وأكد الوزير أن وزارة الشباب والرياضة ماضية في تنفيذ رؤيتها وخططها، وإعداد أبطال مصر الرياضيين، في ضوء الحرص على استدامة تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل وعلى مستوى البطولات التي يشاركون بها على مدار العام، وصولًا إلى الأولمبياد وهو الهدف الأسمى.



وتُعد بطولة نهائي كاس العالم بدولة قطر في الرماية، هي بطولة النخبة، وتقام مرة واحدة في نهاية كل عام، ويشارك فيها أفضل ١٢ لاعبا على مستوى العالم في كل مسابقة من مسابقات الرماية.



ويأتي الإنجاز الذي حققه عبد العزيز، كونه يشارك في هذه البطولة لأول مرة بعد وصوله للتصنيف العالمي ضمن الـ ١٠ الأوائل علي العالم، كما أنه لم يتأهل للأولمبياد في منافسات التراب حتى الآن، ولكن ومازالت أمامه فرصه ولكن من خلال بوابة بطولة العالم القادمة فقط.

وعلى صعيد آخر، حقق عزمي محيلبة لاعب المنتخب الوطني للرماية المركز الثاني والميدالية الفضية خلال مشاركته في منافسات فردي سكيت رجال ببطولة كأس العالم المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

وحصد عزمي محيلبة المركز الثاني والميدالية الفضية بعد مباراة قوية ضد الدنماركي إميل كييل بيترسون والذي توج بالميدالية الذهبية بفارق إصابة وحيدة.

وتأتي البطولة في إطار استعدادات عزمي محيلبة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ارتفاع أعداد المصريين المتأهلين لأولمبياد باريس

وبدأ العد التنازلي لانطلاق منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس من عام 2024.

وحجزت مصر حتى الآن 68 مقعدا في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 حتى الآن نستعرضهم خلال السطور التالية:

كرة القدم

وتأهل المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 بقائمة تضم 18 لاعبا، وذلك بعد حصد وصافة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عاما.

الكرة الطائرة

وحسم منتخب الكرة الطائرة تذكرة تأهله لأولمبياد باريس 2024، بعد احتلال صدارة تصنيف المنتخبات الأفريقية على المستوى الدولي، وتضم قائمته 12 لاعبا.

السباحة

وحسم منتخب مصر للسباحة التوقيعية سيدات تأهله لأولمبياد باريس بقائمة تضم 8 لاعبات.

وتأهل أيضا مروان القماش لاعب المنتخب الوطني للسباحة للمشاركة في أولمبياد باريس في سباقي 800 متر و1500 متر حرة.

الخماسي الحديث

وضمن حتى الآن 3 لاعبين مصريين مشاركتهم في منافسات الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وهم:

- مهند شعبان - بطل كأس العالم

- أحمد الجندي - بطل إفريقيا

- ملك إسماعيل - بطلة إفريقيا

الرماية

وفي منافسات الرماية حسم عزمي محيلبة تأهله لأولمبياد باريس 2024، بعد الفوز بلقب بطولة العالم لرماية الإسكيت رجال، بالإضافة لكوتة تقدر بـ10 لاعبين حصل عليها منتخب مصر من خلال مشاركته في منافسات البطولة الأفريقية التي أقيمت مؤخرا بالقاهرة.

تنس الطاولة

كما تأهل منتخب تنس الطاولة أيضا للمشاركة في أولمبياد باريس بـ3 لاعبين و3 لاعبات في منافسات الفرق والزوجي المختلط.

الملاكمة

وحسم 3 لاعبين من منتخب الملاكمة تأهلهم للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 وهم:

عمر العوضي - وزن ٧١ كجم رجال

عبد الرحمن عرابي - وزن ٨٠ كجم رجال

يمنى عياد - وزن ٥٤ كجم سيدات

المصارعة

وفي المصارعة جسم عبد اللطيف منيع لاعب منتخبنا الوطني للمصارعة الرومانية تأهله لأولمبياد باريس بعد حصد برونزية وزن فوق 130 كجم في بطولة العالم التي أقيمت مؤخرا بصربيا.

القوس والسهم

مقعدان مخصصان لفردي الرجال+ السيدات والزوجي المختلط.

حالة منشطات جديدة في منتخب رفع الأثقال

يترقب مسئولو اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود، صدور قرار من الاتحاد الدولي للعبة بتخفيض الكوتة المصرية المشاركة في أولمبياد باريس 2024 لتصبح لاعبين ولاعبتين بدلا من 3 لاعبين و3 لاعبات.

وعلمت "فيتو"، أن الاتحاد الدولي يستعد حاليا لإصدار القرار، بسبب اكتشاف عينة منشطات إيجابية في منافسات البطولة الأفريقية التي أقيمت بالقاهرة العام الماضي.

وجاءت عينة المنشطات الخاصة باللاعب أحمد عماد جودة إيجابية، وضمن فترة التأهيل لأولمبياد باريس، لتقلص الكوتة المخصصة لمصر في الأولمبياد، وهو ما يضر بصالح اللعبة واللاعبين.

وشارك أحمد عماد جودة في منافسات البطولة الأفريقية التي أقيمت في شهر نوفمبر الماضي بالقاهرة، وحصل على كأس أحسن لاعب، قبل أن تأتي عينة التحليل الخاصة به إيجابية.

الاتحاد الدولي لرفع الأثقال قرر بشكل مؤقت ايقاف اللاعب وأنه سيصدر خلال أيام قرار العقوبة بشكل نهائي.