فقرة بدنية للاعبي الزمالك قبل انطلاق المران استعدادا لأبو سليم الليبي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة بدنية خاصة قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

واستمرت هذه الفقرة لمدة 20 دقيقة تقريبا، وأدى خلالها اللاعبون الإطالات بجانب تدريبات خاصة بالعضلات، تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق.

وخاض لاعبو الفريق بعض التدريبات التأهيلية الخفيفة لعدة دقائق، وفقا للبرنامج الموضوع من الجهاز الفني، وتم تخفيف الحمل البدني في مران اليوم في ظل اقتراب المواجهة المقبلة أمام أبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي في السادسة مساء يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

المؤتمر الصحفي لمدربي الزمالك وأبو سليم الليبي

ويعقد في الحادية عشرة صباح غدًا السبت المؤتمر الصحفي لمعتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك باستاد برج العرب، قبل مباراة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر إقامة المؤتمر الصحفي لشكري الخطوي المدير الفني لبطل ليبيا في الحادية عشرة والنصف صباحًا، على أن يخوض فريق أبو سليم مرانه الختامي في السادسة مساء الغد باستاد برج العرب.

وسيخوض الزمالك تدريبه الختامي في الخامسة مساء الغد على ملعب فندق إقامة الفريق "هيلتون برج العرب"، وسيتم السماح للإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران وفقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم الأحد المقبل، باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة على استاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتنقل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

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وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خوض مران اليوم الجمعة في الثانية والنصف عصرًا، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعقب المران سيختار الجهاز الفني قائمة الفريق التي ستخوض المباراة، للسفر إلى الإسكندرية، للانتظام في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة بطل ليبيا.

وسيخوض الزمالك تدريبه الختامي غدا السبت على ملعب فندق الإقامة بالإسكندرية وفقا للبرنامج الموضوع من الجهاز الفني للفريق.

وقبل مواجهة الفريقين نسلط الضوء على محترفي الزمالك وأبو سليم الليبي قبل موقعة الأحد المقبل بالكونفدرالية.

الزمالك وأبو سليم الليبي

ويضم نادي الزمالك 4 محترفين وهم التونسيون سيف الجزيري وحمزة المثلوثي والسنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا.

كما يضم أبو سليم الليبي 4 محترفين، ثلاثة من دولة تونس وهم المدافع ثامر الصالحي صاحب الـ 31 عاما، والمدافع مراد زهو صاحب الـ 34 عاما، ومنذر القاسمي صاحب الـ 31 عاما، كما يضم أبو السليم الليبي اللاعب النيجيري بيتر نوراه الذي يشارك كمهاجم وجناح أيسر.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

واختار "كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.