تعيين نجل هشام نصر مديرًا إداريًا لفريق يد الزمالك يثير تساؤلات الجمهور

أثارت أنباء ترشيح علي هشام نصر، نجل نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ليكون مديرا إداريا لفريق اليد بنادي الزمالك تساؤلات جماهير القلعة البيضاء.

وكانت العديد من الأنباء، يوم أمس، قد أشارت إلى أن نادي الزمالك قرر ترشيح علي هشام نصر مديرا إداريا لفريق اليد بنادي الزمالك، إلا أن القلعة البيضاء لم تعلن رسميا حتى الآن.

علي هشام نصر

وفور انتشار أنباء ترشيح علي هشام نصر لمنصب المدير الإداري لفريق اليد بنادي، تساءلت الجماهير عن أحقية وإمكانات "علي" لاعب يد الزمالك السابق ليكون مديرا إداريا لفريق اليد الأول بالزمالك.

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حيث تداول بعض الجمهور أنباء ترشيح علي هشام نصر، باستنكار كبير كونه سيصبح من أول قرارات المجلس الجديد بتعيين نجل نائب الرئيس مديرا إداريا لفريق اليد وقد تكون مجاملة.

كما علقت بعض الجماهير أن "علي" كان لاعبا في فريق اليد وصاحب خبرات كبيرة وكان من نجوم الفريق إلا أن الإصابات وقف أمام مسيرته مع القلعة البيضاء ويستحق أن يكون في هذا المنصب.

كما تساءل البعض عن عدم الإعلان رسميا عن تعيين علي هشام نصر مديرا إداريا لفريق اليد بنادي الزمالك إذا قررت الإدارة بالفعل تعيينه.

وقال مصدر: إن علي هشام نصر من أبرز المرشحين ليكون مديرا إداريا لفريق يد الزمالك ولكن لم يتم حسم الأمر بصفة نهائية في ظل هجوم بعض الجماهير على القرار.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري بإستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقبل مواجهة الفريقين نسلط الضوء على محترفي الزمالك وأبو سليم الليبي قبل موقعة الأحد المقبل بالكونفدرالية.

الزمالك وأبو سليم الليبي

ويضم نادي الزمالك 4 محترفين وهم التونسيون سيف الجزيري وحمزة المثلوثي والسنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا.

كما يضم أبو سليم الليبي 4 محترفين، ثلاثة من دولة تونس وهم المدافع ثامر الصالحي صاحب الـ 31 عاما، والمدافع مراد زهو صاحب الـ 34 عاما، ومنذر القاسمي صاحب الـ 31 عاما، كما يضم أبو السليم الليبي اللاعب النيجيري بيتر نوراه الذي يشارك كمهاجم وجناح أيسر.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد 26 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة على استاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

قال مصدر داخل نادي الزمالك إن الجهات الأمنية وافقت على حضور 30 ألف مشجع لـ مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتنقل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

واختار " كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة عقب المباراة الودية التي خاضها الأبيض أمام توت عنخ آمون، وانتهت بفوز الزمالك بثنائية دون مقابل.