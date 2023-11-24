مرددين "كلنا فدا المقاومة"، مشاهد ترصد عودة الفلسطينيين إلى بيوتهم المدمرة (فيديو)

رصدت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، مشاهد عودة الفلسطينيين إلى بيوتهم المدمرة في شمال قطاع غزة عقب دخول الهدنة حيز التنفيذ صباح اليوم الجمعة.

وردد الفلسطينيون العائدون إلى بيوتهم في شمال قطاع غزة هتافات "كلنا فدا المقاومة".



وبحسب تقرير نشرته “سكاي نيوز” أن ما يقرب من مليون فلسطيني فروا من شمال غزة، بما فيه المركز الحضري للمنطقة، مدينة غزة، مع اشتداد القتال البري.

عادوا إلى بيوتهم المدمرة وهم يرددون: "كلنا فدا المقاومة". pic.twitter.com/JKMMwZJBrN Advertisements November 24, 2023

أكثر الحملات الجوية كثافة منذ الحرب العالمية الثانية



نقلت "الأسوشيتد برس" عن إميلي تريب، مديرة منظمة "إير وورز"، وهي منظمة تتابع الصراعات ومقرها في لندن، قولها إن القصف الإسرائيلي أصبح أحد أكثر الحملات الجوية كثافة منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي الأسابيع السبعة للعدوان على غزة، أطلقت إسرائيل ذخائر أكثر مما أطلقته الولايات المتحدة في أي عام من حملة القصف التي استهدفت تنظيم (داعش).

ودمر نحو نصف مباني شمال غزة أو هدم، وفقا لتحليل بيانات الأقمار الاصطناعية.



وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد وجه، اليوم الجمعة، رسالة إلى سكان قطاع غزة قائلا: "الحرب لم تنتهي بعد، تعليق النيران لأغراض إنسانية يأتي بشكل مؤقت".

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال إلى أن "منطقة شمال قطاع غزة هي منطقة حرب خطيرة ويمنع التجول فيها".

وأضاف: "من أجل سلامتكم عليكم أن تبقوا في المنطقة الإنسانية في جنوب القطاع".

وتابع: "يمكن الانتقال فقط من شمال القطاع إلى جنوبه عبر طريق صلاح الدين. لن يُسمح بأي شكل من الأشكال بتنقل السكان من جنوب القطاع إلى شماله".



الهدنة تدخل حيز التنفيذ في قطاع غزة



ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح اليوم الجمعة.

وتسري الهدنة لمدة 4 أيام تبدأ من صباح الجمعة، ويرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من الجانبين.

سيتم خلال هذه الفترة الإفراج عن 50 رهينة إسرائيلية من النساء والأطفال دون 19 عاما، وبالمقابل يفرج مقابل كل واحد منهم عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال لدى الجانب الإسرائيلي.

وسيتم يوميا إدخال 200 شاحنة مواد إغاثية وطبية و4 شاحنات وقود وغاز طهي "لكافة مناطق قطاع غزة" خلال الهدنة.

كما يتوقف الطيران الإسرائيلي تحليقه فوق غزة لـ 6 ساعات يوميا خلال الهدنة، اعتبارا من 10 صباحا.

