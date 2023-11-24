سقوط 13 تاجر مخدرات خلال اقتحام أوكار الكيف بـ6 محافظات (صور)

واصل قطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، جهوده لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.



مديرية أمن الأقصر

ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة إسنا.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الشابو وزنت 3 كيلو جرام- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).

مديرية أمن المنيا

ضبط (عاطل، له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة مغاغة.. وبحوزته (كمية من مخدري "الهيروين، الحشيش" - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).



مديرية أمن المنوفية

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة شبين الكوم.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - فرد محلى وطلقة).

مديرية أمن الوادى الجديد

ضبط (4 عاطلين "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الخارجة.. وبحوزتهم (كمية من مخدري "الحشيش، الهيروين"- فرد محلى وعدد من الطلقات- سلاح أبيض- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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الأجهزة الأمنية بالقاهرة



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش).

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة دار السلام وبحوزته (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2,500 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام ).



وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق متصل، تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث من ضبط عاطل " له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة) بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، وبحوزته (كمية من مخدر البودر - مبلغ مالى).



وضبط (سيدة – مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة) وبحوزتها (كمية من مخدر الهيروين) بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة.



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والتعاطى، والمبالغ المالية من حصيلة نشاطهما الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.