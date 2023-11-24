الأمن العام يضبط كهربائي يدير مطبعة لتزوير العملات الوطنية وترويجها بالقليوبية

لجأ كهربائي إلى انشاء مطبعة واستخدامها في تزوير العملات الوطنية مقابل 300 جنيه صحيحة مقابل الف جنيه مزورة في طوخ بالقليوبية حتى ذاع صيته ووصل إلى قطاع الأمن العام وتمكن من ضبطه.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، أكدت قيام (كهربائي - مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في طباعة عملات محلية مقلدة لترويجها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (مبالغ مالية مقلدة، وأخرى "مطبوعة ومعدة لتقطيعها"، وكذا الأجهزة والمعدات والأوراق المستخدمة في طباعة الأوراق المالية المزورة)، وبمواجهته اعترف بمزاولة نشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال مكافحة جرائم ترويج العملات المقلدة.