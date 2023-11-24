الجمعة 24 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط مرتكب واقعة سرقة لودر من أحد المواقع تحت الإنشاء بالقاهرة

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (مقاول، مشرف أمن "كمبوند") وقرر الأول بتضرره من (سائق لودر) لقيامه بالحضور لمحل عمل الثانى "موقع تحت الإنشاء مكلف به الأول" والاستيلاء على لودر ملكه عقب إيهام الأمن الإداري "بالكمبوند" بأنه متوجه لعمل صيانة له.

 بالفحص وبإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن المشكو فى حقه وراء ارتكاب الواقعة.. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لعدم قيام مالك اللودر بإعطائه مستحقاته المالية وتم بإرشاده ضبط اللودر المستولى عليه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على اللودر، واتهمه بالسرقة.

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 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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النيابة العامة قسم شرطة المقطم وزارة الداخلية مديرية أمن القاهرة

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