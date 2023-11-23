الخميس 23 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

فصائل فلسطينية تعلن قصف تجمعات للاحتلال الإسرائيلي في موقع "كرم أبو سالم"

صواريخ المقاومة الفلسطينية
صواريخ المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل، فيتو

طوفان الأقصى، أعلنت فصائل فلسطينية، أنها قصفت تجمعات للاحتلال في موقع "كرم أبو سالم"، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

 

اتفاق الهدنة الإنسانية

وكشفت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن اتفاق  التهدئة الإنسانية  في غزة وتبادل الأسرى من النساء والأطفال دون سن الــ19 عامًا يدخل حيز التنفيذ غدا الجمعة.

 

دخول الهدنة حيز التنفيذ بداية من غدا الجمعة 
 

وأوضحت كتائب القسام  في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن الهدنة الإنسانية في غزة تسري لمدة 4 أيام تبدأ من صباح يوم غد الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية، وكذلك جيش الاحتلال طوال فترة التهدئة.

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وأضافت كتائب القسام في بيانها أنه خلال الهدنة الإنسانية يتوقف طيران الاحتلال عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة.

- يتوقف الطيران  الإسرائيلي عن التحليق لمدة 6 ساعات يوميًا من الساعة الـ 10 صباحًا وحتى الــ 4 مساء في مدينة غزة والشمال.

ويتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني واحد يتم خلال الــ 4 أيام الإفراج عن 50 أسيرًا صهيونيًا من النساء والأطفال دون الــ19 عامًا.

ويتم يوميًا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة، بالإضافة إلى إدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.

وأفادت إذاعة كان الإسرائيلية، بأن حركة حماس قررت إجراء تغييرات في اللحظة الأخيرة على الاتفاق مع إسرائيل، وهو ما كان سببًا في تأخير تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.

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النسخة النهائية لاتفاق الهدن
 

ووفقًا للإذاعة الإسرائيلية نقلًا عن مصدر مسؤول، فإن ديفيد بارنيا، رئيس جهاز المخابرات للاحتلال الإسرائيلي "الموساد"، سافر إلى قطر  أمس الأربعاء، حيث أُبلغ أن حماس تريد إجراء تغييرات على مسودة الاتفاق.

وأضافت إذاعة كان، أن إسرائيل أبلغت قطر أن حماس لم توقع على الاتفاق بعد، ويبدو أنهم ما زالوا يناقشون الموضوع.

وبحسب المصادر المسئولة، فإن الاتفاق لا يمكن تنفيذه لمدة 24 ساعة على الأقل، لأن قطر وحماس لم توقعا على النسخة النهائية للاتفاق.

 

سريان الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل
 

وعلى جانب آخر، أعلنت قطر اليوم الخميس، أن الإعلان عن موعد بدء سريان الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل سيكون خلال الساعات القادمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري: إن المحادثات التي تجريها بلاده ومصر حول تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة بين كل من إسرائيل وحركة حماس مستمرة، وتسير بشكل إيجابي.

وأضاف الأنصاري أن الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة التي جرى التوصل إليها سيكون خلال الساعات المقبلة.

شهداء قطاع غزة

وفي وقت سابق أعلنت حكومة غزة، أن العدوان المتواصل من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، أسفر عن ارتقاء 14854 شهيدًا، إضافة إلى نحو 36 ألف مصاب.

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