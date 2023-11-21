الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

كتائب القسام تنشر مشاهد توثق إيقاع عناصر جيش الاحتلال في كمين محكم (فيديو)

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

أخبار غزة، نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد من التحام مقاتليها مع جنود الاحتلال في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى بقطاع غزة.

ووثق مقطع الفيديو، لحظة إيقاع عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي في كمين محكم، بالإضافة إلى الاشتباك مع آخرين.

وأمس، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن تل أبيب ووسط دولة الاحتلال الإسرائيلي يشهدان استهدافا صاروخيا هو الأكبر منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

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بدورها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس،  قصف تل أبيب برشقة صاروخية مكثفة وسمع دوي صفارات الإنذار في تل أبيب وضواحيها.

وقالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي: إن صافرات الإنذار دوت في 129 موقعا مختلفا في منطقة تل أبيب الكبرى والساحل.

كذلك وفي تصعيد جديد للحرب الدائرة في قطاع غزة، شن حزب الله الإثنين، هجوما على دولة الاحتلال الإسرائيلي وُصِف بـ الأعنف منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، إذ كشفت الجماعة اللبنانية عن أسلحة جديدة ولجأت لاستخدام تكتيكات غير معتادة منذ بدء التصعيد.

 

استهداف مراكز تجمع للجنود الإسرائيليين غرب مستوطنة كريات شمونة

وأعلن "حزب الله" اللبناني، الاثنين، استهداف مراكز تجمع للجنود الإسرائيليين غرب مستوطنة "كريات شمونة" عند الحدود الجنوبية بواسطة ثلاث مسيرات هجومية والقذائف المدفعية.

 

وقال حزب الله، في بيان صحفي، إنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ‏هاجم مجاهدو ‏‏‏المقاومة الإسلامية  بواسطة ثلاث مسيرات هجومية وبالقذائف المدفعية مراكز تجمع جنود الاحتلال الإسرائيلي غرب كريات شمونة وحققوا فيها إصابات مباشرة".

 

استهداف تجمع مشاة إسرائيلي في محيط مواقع الضهيرة ومثلث الطيحات وثكنة ‏زبدين

وكان حزب الله، أكد في وقت سابق من أمس أن عناصره استهدفوا تجمع مشاة إسرائيلي في محيط مواقع "الضهيرة" ومثلث "الطيحات" وثكنة "‏زبدين" بالقذائف المدفعية والأسلحة المناسبة.

 

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استهداف ثكنة برانيت مركز قيادة الفرقة 91 التابعة لجيش الاحتلال

وأشار حزب الله، إلي أن عناصره استهدفوا أيضا ثكنة "برانيت" مركز قيادة الفرقة 91 التابعة لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام صواريخ "بركان" من العيار الثقيل وتمت إصابتها إصابة مباشرة".

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صافرات الإنذار تدوي بـ129 موقعا، مشاهد توثق أكبر استهداف صاروخي ضد الاحتلال منذ بدء الحرب

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