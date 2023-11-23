الخميس 23 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

تنفيذًا لتوجيهات السيسي بالدعم الفوري والإغاثة لفلسطين..

حياة كريمة تطلق 100 شاحنة جديدة لأهالي غزة بواقع 3000 طن من المساعدات الإغاثية والإنسانية

حياة كريمة, فيتو
حياة كريمة, فيتو

أعلنت مؤسسة "حياة كريمة" إطلاق قافلة جديدة من المساعدات الإغاثية والإنسانية تضم 100 شاحنة مُحملة ب 3000 طن تمهيدًا لتوصيلها قطاع غزة عبر ميناء رفح البري، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق بأوجه الطرق الممكنة.

 

وأكد المركز الإعلامي لمؤسسة "حياة كريمة" أن المؤسسة نجحت في إرسال 90 شاحنة مُحملة ب 2250 طنا من المساعدات الإغاثية والإنسانية السلع الغذائية والملابس والأدوية والمستلزمات الطبية ومياه الشرب والبطاطين لأهالي غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع في أكتوبر الماضي وأسفر عن سقوط الآلاف المصابون والضحايا.

 

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جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم والإغاثة لشعب فلسطين الشقيق، وتأكيدا على الدور الريادي والإقليمي للمؤسسة داخل مصر وخارجها ووقوف مصر شعب وقيادة إلى جانبي الشعب الفلسطيني ومؤازرته في محنته الصعبة.

 

جدير بالذكر أن مؤسسة حياة كريمة كانت على رأس مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من أجل تقديم كل أوجه الدعم، وأطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة "من إنسان... لإنسان" والتي تستهدف طلاب المدرس باختلاف مراحلها لدعم القضية الفلسطينية ومشاركتهم في تعبئة وتجهيز المساعدات الغذائية لأهالي فلسطين، بهدف إعلاء معاني المشاركة والتطوع، والمساهمة في دعم القضية الفلسطينية.

 

كما شاركت في الحملة الشعبية للتبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطيني في مختلف المحافظات، والتي لاقت إقبالا كبيرا من المواطنين والشباب، فضلًا عن تخصيص حسابات في البنوك المصرية لتلقي التبرعات من المواطنين لدعم أهالي فلسطين. 

 

كذلك خصصت أربع حسابات في البنوك المصرية بعد إعلان الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تخفيض أوجه الدعاية الانتخابية لدعم الشعب الفلسطيني والدعوة بالتبرع لمؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها مؤسسة حياة كريمة.


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