تفاصيل إنشاء أول ميناء صيد بالبحيرة.. تكلفته 600 مليون جنيه.. يحتوي على 12 مبنى.. طول رصيفه 850 مترا

تعتبر موانئ الصيد من أهم الموانئ التي تسعى الدولة المصرية للنهوض بها في ظل الاستراتيجية الشاملة لوزارة النقل بتطوير الموانئ البرية والبحرية والموانئ الجافة، بالإضافة إلى الاهتمام بالنقل النهري، والذي يعد ركيزة أساسية لعمل ميناء الصيد في توفير ونقل الأسماك من داخل الميناء إلى الأسواق.

أول ميناء صيد بمحافظة البحيرة لدعم الثروة السمكية

يعتبر ميناء الصيد برشيد هو أول ميناء صيد بمحافظة البحيرة بتكلفة استثمارية بلغت 600 مليون جنيه ويحتوي المشروع على 12 مبنى ورصيف بإجمالي أطوال 850 مترا، ويضم الميناء 60 مركبا، بالإضافة إلى مجموعة من المصانع التي تخدم صناعة الأسماك، وشملت مصنعا لتعليب الأسماك ومصنعا آخر لصناعة شبك الصيد ومصنع لثلج من أجل الحفاظ على الأسماك أكبر وقت ممكن وتم إنشاء رصيف لصيانة السفن ومراكب الصيد على طول 4000 متر ومحطة مستقلة للكهرباء من أجل تغطية احتياجات الميناء بصورة مستقلة.

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أول ميناء صيد بالبحيرة فيتو

الدكتور محمد محمد على أستاذ اقتصاديات النقل أكد لـ"فيتو" أهمية استغلال الثروة السمكية الموجودة على سواحل مصر الممتدة بطول 3 آلاف كيلو، بالإضافة إلى وجود 5 بحيرات ونهر النيل، الأمر الذي يستدعي تغطية الاحتياجات المحلية ووجود فائض للتصدير من أجل توفير العملة الأجنبية.

خبير اقتصاديات النقل: موقع ميناء رشيد أهم عوامل نجاحه

وأشار خبير اقتصاديات النقل إلى أن خطوة إنشاء ميناء رشيد للصيد تعتبر من خطوات الطريق الصحيح فيما يسمى بالاقتصاد الأزرق الذي يعتمد على استغلال كافة الثروات البحرية من الأسماك وغيرها، ويعد موقع إنشاء الميناء من أهم عوامل نجاحه لأن مدينة رشيد تمثل مصب للنهر النيل ونقطة التقاء نهر النيل مع البحر المتوسط وهو ما يعطي ثراء للثروة السمكية بالإضافة إلى وجود مجموعة من الأسماك النادرة.

وأضاف الدكتور محمد محمد علي أن موانئ الصيد في مصر تحتاج الي دعم كبير بتوفير مخصصات مالية من أجل نجاح هذه تتمثل في وجود مصانع داخل الموانئ من أجل خدمة صناعة الأسماك وتصديرها بالإضافة إلى توفير وسائل مواصلة قادر على نقل الأسماك من الموانئ إلى الأسواق الداخلية أو إلى الموانئ البحرية تمهيدًا لعملية تصديرها إلي الخارج.

الدكتور محمد محمد علي، فيتو

أهمية موانئ الصيد

وأوضح الدكتور محمد محمد على أن الثروة السمكية في مصر تحتاج إلى حماية كافية من الدولة من أجل دعم هذه الصناعة وحمايتها من عمليات الصيد الجائر وغيرها من الأعمال المخالفة للقانون، وتظهر أهمية ميناء الصيد من خلال مجموعة من المحاور.

- يمثل ميناء الصيد نقطة انطلاق الصيادين للقيام بمهامهم.

- توفير الصناعات المطلوبة لتسهيل عملية الصيد وتوفير الأدوات المطلوب للصيد.

- تحقيق عملية تبادل تجاري بشراء الأسماك وطرحها بالسوق المحلية.

- السيطرة الكاملة على عمليات الصيد من خلال تقنين أوضاع الصيادين.

- توفير الصناعات اللازمة لتسهيل تصدير الأسماك إلى الخارج.

- الحفاظ على الأسماك داخل ثلاجات تمهيدًا لطرحها بالأسواق.

- توفير وسائل نقل حديثة تسهم في نقل الأسماك بسرعة أكبر.

وأوضح خبير النقل اقتصاديات النقل أن نجاح المشروع يتوقف على وجود إدارة قوية قادرة على تحقيق الهدف من إنشاء الميناء وتوفير المتطلبات اللازمة لخدمة الصيادين، والعمل على ربط الميناء بوسائل النقل الحديثة لتسهيل عمليات نقل الأسماك.

العائد من تطوير ميناء الصيد برشيد

ومن المتوقع أن يوفر المشروع منظومة متكاملة لبيع الأسماك، وإيجاد أسواق للبيع المنظم دون احتكار وتوفير مقومات النشاط التجاري الإحترافي والمنظم في هذا المجال، فضلًا عن توفير صناعات صغيرة قائمة على نشاط الصيد مثل الشباك والثلج وصيانة السفن من خلال ورش متوافرة داخل المشروع للقيام بذلك بشكل احترافي ومقنن ومراقب حكوميًا ويخضع لمقاييس الجودة والإتقان.

ويهدف مشروع ميناء الصيد برشيد إلى الحفاظ على المشهد الطبيعي والحضاري لنهر النيل وتوسعة المجرى المائي، وتوفير ما لا يقل عن 4 آلاف فرصة عمل بالمشروع خلاف جميع الأنشطة التي سيوفرها المشروع من خلال تداول حركة البيع والشراء المنظمة والإحترافية بالمشروع، ومن المفترض انعكاس تأثير هذا مشروع ميناء دمياط على المناطق المتواجدة على حدود الميناء من خلال رفع مستواها تنمويًا وحضاريًا.

كما يوفر المشروع مصدرًا للدخل من خلال تجهيز السفن قبل الخروج للصيد، وصيانتها، وصناعة الشباك والثلج، واستئجار المخازن وتجارة الجملة والنشاطات المختلفة.

دكتورة نهال بلبع،فيتو

نائب محافظ البحيرة: 4000 فرصة عمل يوفرها ميناء الصيد برشيد

وتسعى الدولة المصرية إلى تطوير مدينة رشيد كمشروع قومي لما تتمتع به من مقومات سياحية وتاريخية وثقافية وتراثية، وقالت الدكتورة نهال بلبع أن مدينة رشيد تشهد طفرة تنموية كبيرة في مختلف القطاعات وعلى رأسها مشروع ميناء الصيد برشيد الذي يعد من المشروعات القومية العملاقة وسيحقق طفرة اقتصادية هائلة للمحافظة بالإضافة إلى توفير 4000 فرصة عمل (مباشرة وغير مباشرة) لأبناء المحافظة.

مشيرةً إلى أهمية المشروع نظرًا لدوره المأمول فى تنمية الموارد الاستثمارية للمحافظة هذا بالإضافة إلى مستهدفات الدولة الاجتماعية من المشروع وعلى رأسها مكافحة الهجرة غير الشرعية ورفع مستوى المعيشة لدى المواطنين.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بسرعة الانتهاء من أعمال الترفيق والخدمات (الكهرباء - المياه - الصرف - شبكة الإتصالات والإنترنت - الغاز - شبكة الإطفاء) وكذا التشطيبات النهائية لمباني الميناء وفقًا للمواصفات القياسية والفنية المطلوبة بالإضافة إلي تفعيل المباني الرئيسية بالميناء، كما وجهت بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لهذه الأعمال وذلك إستعدادًا للتشغيل التجريبي الجزئي خلال الفترة المقبلة.

واكدت الدكتور نهال بلبع على أن كافة أجهزة المحافظة تعمل بشكل متكامل وبتنسيق مكثف مع الشركات والجهات المنفذة لإنجاز المشروع بالشكل الذي يليق بمحافظة البحيرة هذا فضلًا عن تحقيق المستهدف منه باعتباره مشروعا قوميا، مؤكدة أهمية المتابعة الدورية لنسب تنفيذ الأعمال أولا بأول وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات لسرعة إنهاء المتبقي من الأعمال.

وفي نفس السياق أعرب بكري أبو الحسن - شيخ ونقيب صيادي السويس،عن سعادته الكبيرة بالإنجازات غير المسبوقة فى تنفيذ ميناء الصيد برشيد وأن ما رأها خلال الجولة التفقدية مع نائب محافظ البحيرة يبهر العيون بتلك الإمكانات التي يتمتع بها ميناء الصيد.

وأشار شيخ ونقيب صيادي السويس إلى أنه لم يجد مثل هذه التجهيزات فى أى من موانئ الصيد الأخرى، علاوة على المستوى المتميز للمباني والمنشآت الخدمية المنفذة بالميناء والتي تبرهن على عظمة وأهمية هذا المرفق الكبير لقطاع كبير من قطاعات الأمن الغذائى لصالح مواطني وصيادي البحيرة والبحر الأبيض المتوسط، موجهًا التحية والتقدير لمواطني البحيرة وأجهزتها التنفيذية.