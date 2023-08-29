نائب محافظ البحيرة تتابع الموقف التنفيذي لمشروع ميناء الصيد وكورنيش رشيد (صور)

أجرت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اليوم، جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع ميناء الصيد برشيد، وذلك بحضور كامل غطاس - السكرتير العام المساعد للمحافظة، وياسر الدميني - رئيس مركز ومدينة رشيد، وبكري أبو الحسن - شيخ ونقيب صيادي السويس، ومحمد زيد - المدير التنفيذي لمشروع تطوير رشيد، ومسئولي الشركة المنفذة.

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، بالعمل علي تطوير مدينة رشيد كمشروع قومي لما تتمتع به من مقومات سياحية وتاريخية وثقافية وتراثية، وضمن جهود المحافظة للوقوف علي كافة المشروعات الجاري تنفيذها ومتابعة نسب التنفيذ وتذليل ما يعترضها من معوقات والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهوها.

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وتفقدت نائب محافظ البحيرة، مباني ومنشآت الميناء والأعمال الإنشائية والهندسية وشملت (مبنى الإدارة - مبنى ورش الصيانة والترميم والطلاء - خزان المياه الأرضي - مبنى تشوين المهمات - الورش الهندسية التخصصية - غرف الكهرباء - مباني بيع الجملة والتجزئة - مصنع تعليب الأسماك - مصنع الثلج - مصنع شباك الصيد - مبنى الثلاجات - المنشأة الجمركية - الخزانات - الأرصفة والمراسي).

نائب محافظ البحيرة خلال جولتها برشيد، فيتو

نائب محافظ البحيرة خلال جولتها برشيد، فيتو

نائب محافظ البحيرة خلال جولتها برشيد، فيتو

نائب محافظ البحيرة خلال جولتها برشيد، فيتو

وأكدت نائب المحافظ، أن مدينة رشيد تشهد طفرة تنموية كبيرة فى مختلف القطاعات وعلى رأسها مشروع ميناء الصيد برشيد الذي يعد من المشروعات القومية العملاقة وسيحقق طفرة اقتصادية هائلة للمحافظة بالإضافة إلى توفير 4000 فرصة عمل (مباشرة وغير مباشرة) لأبناء المحافظة، والميناء يعد هو الأول من نوعه بمصر ومقام على مساحة 48 ألف م2.

مشيرةً إلى أهمية المشروع نظرًا لدوره المأمول فى تنمية الموارد الاستثمارية للمحافظة هذا بالإضافة إلى مستهدفات الدولة الاجتماعية من المشروع وعلي رأسها مكافحة الهجرة غير الشرعية ورفع مستوى المعيشة لدى المواطنين.

كما وجهت نائب محافظ البحيرة بسرعة نهو أعمال الترفيق والخدمات (الكهرباء - المياه - الصرف - شبكة الإتصالات والإنترنت - الغاز - شبكة الإطفاء) وكذا التشطيبات النهائية لمباني الميناء وفقًا للمواصفات القياسية والفنية المطلوبة بالإضافة إلي تفعيل المباني الرئيسية بالميناء، كما وجهت بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهو الأعمال وذلك إستعدادًا للتشغيل التجريبي الجزئي خلال الفترة المقبلة.

مؤكدةً أن كافة أجهزة المحافظة تعمل بشكل متكامل وبتنسيق مكثف مع الشركات والجهات المنفذة لإنجاز المشروع بالشكل الذي يليق بمحافظة البحيرة هذا فضلًا عن تحقيق المستهدف منه باعتباره مشروعا قوميا، مؤكدة أهمية المتابعة الدورية لنسب تنفيذ الأعمال أولا بأول وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات لسرعة إنهاء المتبقي من الأعمال.

ومن جانبه أعرب بكري أبو الحسن - شيخ ونقيب صيادي السويس، عن سعادته لتواجده على أرض محافظة البحيرة، مقدمًا تحية شكر وتقدير للدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، للدعوة الكريمة ومشاركته بالجولة التفقدية لميناء الصيد برشيد، مشيرًا إلى أن ما شاهده اليوم من إنجازات غير مسبوقة فى تنفيذ الميناء يبهر العيون بتلك الإمكانات التي يتمتع بها ميناء الصيد، مؤكدًا أنه لم يجد مثل هذه التجهيزات فى أى من موانئ الصيد الأخرى، علاوة على المستوى المتميز للمباني والمنشآت الخدمية المنفذة بالميناء والتي تبرهن على عظمة وأهمية هذا المرفق الكبير لقطاع كبير من قطاعات الأمن الغذائى لصالح مواطني وصيادي البحيرة والبحر الأبيض المتوسط، موجهًا التحية والتقدير لمواطني البحيرة وأجهزتها التنفيذية.

نائب محافظ البحيرة خلال جولتها برشيد، فيتو

نائب محافظ البحيرة خلال جولتها برشيد، فيتو

نائب محافظ البحيرة خلال جولتها برشيد، فيتو

كما قامت الدكتورة نهال بلبع، بتفقد عدد من ورش تصنيع وصيانة اليخوت ومراكب الصيد، حيث وجهت بدراسة تقنين أوضاع تلك الورش والإستفادة بالأيدي العاملة الماهرة والمدربة بها، كما وجهت بالتواصل مع أصحاب الورش وعقد لقاء معهم بالتنسيق مع شيخ الصيادين بالسويس، للإستفادة من خبراتها وإمكانياتها وتطويرها وصقل مهارات العاملين بها.

وأشار محمد زيد - المدير التنفيذي لمشروع تطوير رشيد، إلي أن ميناء الصيد الجديد مكون من 12 مبنى ورصيف بطول 850 م وسعة الميناء 60 مركب / ساعة ويعد هو الأول من نوعه بمصر ويضم 3 مصانع منها مصنع لتعليب الأسماك ومصنع لشباك الصيد ومصنع للثلج، ورصيف صيانة للسفن ومراكب الصيد على مساحة 4000 متر، وإقامة محطة كهرباء خاصة لتغذية الميناء بأكمله.

وخلال جولتها بمدينة رشيد، قامت نائب محافظ البحيرة، بمتابعة استكمال أعمال مشروع تطوير وتوسعة كورنيش رشيد من مسجد الحق حتى ميناء الصيد بإجمالي أطوال كيلو و200 م وعرض 14 م اسفلت و5 متر رصيف وممشى، وشملت خطة التطوير أعمال التكاسي وتجهيز طبقة الأساس وأعمال البنية التحتية بالطريق، هذا بالإضافة إلي تحديد أماكن انتظار السيارات لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ علي المظهر الحضاري للمدينة.

كما قام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بعرض عدد من النماذج لمشروع "أكشاك" علي الدكتورة نهال بلبع، ويتكون المشروع من عربة متنقلة مجهزة لعرض الأطعمة والمشروبات السريعة، حيث وجهت بسرعة تنفيذ المشروع بالشكل اللائق والذي يتماشى مع الطبيعة المميزة لمدينة رشيد، مؤكدة أن المشروع يستهدف توفير فرص عمل للشباب والخريجين وتحسين مستواهم المعيشي.