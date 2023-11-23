3 أندية سعودية تنافس أتلتيكو مدريد لضم مدافع برشلونة

برشلونة، كشفت تقارير صحفية أن الأندية السعودية، تتجه نحو أحد لاعبي برشلونة، خلال الفترة الحالية مع اقتراب سوق الانتقالات الشتوية.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هناك اهتمامًا من أندية الدوري السعودي بالتعاقد مع مدافع برشلونة ماركوس ألونسو.

وأضافت الصحيفة: "أندية الهلال والاتفاق والاتحاد استفسروا عن ألونسو، واللاعب لا يريد الإسراع في اتخاذ قراره، فهو مقتنع بأنه يمكن أن يكون مفيدا لبرشلونة، وربما ينتظر لنهاية الموسم قبل أن يتخذ قرار الرحيل".

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وأشار التقرير، إلى أن أتلتيكو مدريد مهتم أيضًا بألونسو، كما أن مانشستر يونايتد كان مهتما به في الصيف ولم يتخذ أي خطوة جدية، رغم أن ألونسو لا يمانع في العودة للبريميرليج، علمًا بأنه انتقل لبرشلونة من تشيلسي.

مشوار ألونسو مع برشلونة هذا الموسم

وشارك ألونسو هذا الموسم في 7 من أصل 17 مباراة رسمية خاضها الفريق الكتالوني هذا الموسم حتى الآن، ولعب أساسيًا 4 مباريات فقط بمجموع 299 دقيقة.

وتقلص دور ألونسو، حيث يلعب كبديل لبالدي في مركز الظهير الأيسر، ولا يدفع به تشافي في قلب الدفاع كما كان يحدث الموسم الماضي.

وينتظر عشاق الكرة السعودية والعربية عودة دوري روشن السعودي للموسم الجاري 2023- 2024، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.



ومن المقرر ان يعود مباريات الدوري السعودي غدا الجمعة.

مواعيد مباريات الجولة الـ14 من الدوري السعودي

الجمعة 24/ 11

التعاون × الرياض 5 مساءً

اتحاد جدة × الاتفاق 5 مساءً

النصر × الأخدود 8 مساءً

الطائي × الرائد 8 مساءً

السبت 25/ 11

الهلال × الحزم 5 مساءً

ضمك × أبها 8 مساءً

الوحدة × الخليج 8 مساءً

أهلي جدة × الشباب 8 مساءً

الفتح × الفيحاء 8 مساءً

وكشفت تقارير صحفية إيطالية، عن وجود مفاوضات بين أحد الأندية السعودية، ونادي لاتسيو الإيطالي من أجل التعاقد مع المهاجم الدولي تشيرو إيموبيلي.

وأكد موقع "thelaziali" الإيطالي، أن هناك ناديًا سعوديًا يفكر في التعاقد مع قائد لاتسيو تشيرو إيموبيلي في يناير المقبل.

وخاض إيموبيلي 15 مباريات رفقة نادي لاتسيو بجميع البطولات بواقع 942 دقيقة، حيث لم يتمكن سوى من تسجيل أربعة أهداف فقط، دون أن يصنع أي هدف.

وارتبط اسم إيموبيلي بالانتقال لنادي الشباب، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، حيث لم تنجح الصفقة في اللحظات الأخيرة.

و كشفت تقارير سعودية عن طلب إدارة نادي الهلال السعودي خمسة حكام أجانب من أجل مواجهة الديربي المرتقبة أمام النصر.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية وفقا لمصادرها أن إدارة الهلال قد تقدمت بطلب 5 حكام أجانب لقيادة مواجهة النصر.

وتعتبر تلك المرة الأولى خلال الموسم الجاري، التي يطلب فيها ناد بالدوري السعودي طاقما كاملا من الحكام الأجانب.

ويتكون طلب الهلال من حكم ساحة ومساعديه، وحكم تقنية الفيديو ومساعده.

وأشار تقرير صحيفة الرياضية إلى أن لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي تسعى لاستقطاب حكام النخبة من قارة أوروبا للدربي وتحديدا من إيطاليا.

واستعانت اللجنة بحكام أوروبيين في 10 مباريات منذ بداية الموسم الجاري، وكان أبرزهم الهولندي داني ماكيلي والذي قاد مواجهة الاتحاد ضد الأهلي في دربي جدة.

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