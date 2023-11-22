ماركا الإسبانية تحسمها: نجم ريال مدريد إلى الدوري السعودي

كشفت خوسيه فيليكس دياز رئيس تحرير صحيفة ماركا الإسبانية عن اقتراب نجم ريال مدريد من الانضمام إلى الدوري السعودي في الصيف المقبل.

وقال رئيس تحرير ماركا إن لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد سينتقل للدوري السعودي وقد تكون وجهته لنادي الهلال.

ومن جهته بدأ الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، في البحث عن منزل لعائلته في البرازيل، تمهيدا لتولي مهمة راقصي السامبا.

وينتهي عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد في الصيف المقبل، وذكرت تقارير أن المدرب الإيطالي وقع بالفعل عقود تدريبه لمنتخب البرازيل.

تحركات أنشيلوتي

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، يبحث كارلو أنشيلوتي عن المكان الذي سيقيم فيه بالبرازيل، كما أنه معجب بمنزل مملوك لفينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

وارتبط ريال مدريد مؤخرا بالتعاقد مع أكثر من مدرب لخلافة أنشيلوتي في الصيف المقبل، مثل روبيرتو دي زيربي وتشابي ألونسو.

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وفشلت البرازيل في الفوز خلال آخر 4 مباريات بتصفيات المونديال، حيث تعادلت مع فنزويلا ثم خسرت أمام أوروجواي وكولومبيا والأرجنتين، في سابقة تاريخية تحدث لأول مرة خلال مشوارها بالتصفيات.

وتجمد رصيد السيليساو عند 7 نقاط، ليتراجع إلى المركز السادس، أمامه الإكوادور وفنزويلا (8 نقاط)، كولومبيا (12 نقطة)، وأوروجواي (13 نقطة).

وفي سابقة تاريخية أخرى، خسر منتخب البرازيل أول مباراة على ملعبه طوال تاريخ مشاركاته في التصفيات المؤهلة للمونديال.

نتائج تصفيات أمريكا الجنوبية الجولة السادسة

وعلى جانب آخر فازت أوروجواي، على بوليفيا بملعب سنتيناريو بنتيجة 3-0، وأحرز داروين نونيز، هدفين في الدقيقتين 15، و71، وجابرييل فيلاميل لاعب بوليفيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 39، ليرتفع رصيد أوروجواي إلى النقطة 13، في، فيما تجمد رصيد بوليفيا عند النقطة الثالثة بالمركز التاسع في انتظار بقية نتائج الجولة.

فيما فازت كولومبيا على باراجواي على ملعب ديفنسوريس دل تشاكو، بهدف أحرزه اللاعب رافائيل بوري من ضربة جزاء في الدقيقة 11 من عمر الشوط الثاني، فيما شهدت المباراة إصابة كريستيان بورخا اللاعب الكولومبي، قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقة.

وارتفع رصيد الإكوادور إلى 8 نقاط في المركز السادس، فيما تجمد رصيد تشيلي عند 5 نقاط بالمركز الثامن. وفي المباراة الأخيرة في الجولة السادسة، بين بيرو وفنزويلا كان التعادل سيد اللقاء، على ملعب ليما الوطني، حيث تقدم صاحب الأرض، بهدف أحرزه اللاعب فيكتور يوتون في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، وتعادل الضيوف في الدقيقة 54 عن طريق سافارينو.

وجاء الترتيب لمنتخبات أمريكا الجنوبية بعد الجولة السادسة من التصفيات كالآتي:

المركز الأول: الأرجنتين.. 15 نقطة.

المركز الثاني: أوروجواي..13 نقاط.

المركز الثالث: كولومبيا..12 نقاط.

المركز الرابع: فنزويلا.. 8 نقاط.

المركز الخامس: الإكوادور.. 9 نقاط.

المركز السادس: البرازيل..7 نقاط.

المركز السابع: باراجواي.. 5 نقاط.

المركز الثامن: تشيلي.. 5 نقاط.

المركز التاسع: بوليفيا.. 3 نقاط.

المركز العاشر: بيرو.. نقطتين.