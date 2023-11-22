برشلونة يقترب من ضم فيتور روكي بعد إصابة جافي

برشلونة، دخل فريق برشلونة الإسباني في مفاوضات جادة لضم فيتور روكي مهاجم أتلتيكو باراناينسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وجاءت تحركات الفريق الكتالوني، بعد إصابة نجمه جافي بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته في مباراة منتخب إسبانيا أمام نظيره جورجيا التي جمعت بينهما ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا.

وحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن برشلونة سيكون قادرا على التعاقد مع فيتور روكي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، عقب الإصابة الطويلة التي تعرض لها جافي.

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رد فعل برشلونة بعد إصابة جافي

وكشفت تقارير صحفية عن رد فعل نادي برشلونة تجاه لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عقب إصابة جافي نجم البارسا.

ووفقا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن برشلونة غاضب من لويس دي لا فوينتي والاتحاد الإسباني بعد إصابة جافي الخطيرة أمام جورجيا.

ويرى برشلونة أن مشاركة جافي في المباراة لم تكن ضرورية، خاصة أن إسبانيا تأهلت بالفعل إلى يورو 2024.

وأكدت الإذاعة أن برشلونة يدرك أن جافي لا يحب الحصول على قسط من الراحة، لكن النادي غاضب من أن المدرب دفع به في مباراة غير مهمة، رغم علمه بأن اللاعب يشارك باستمرار مع برشلونة.

وواصلت:" برشلونة أن التعويض المالي من الفيفا الذي سيتراوح بين 4 و5 ملايين يورو لا يعوض خسارة لاعب بارز مثل جافي حتى نهاية الموسم".

وأشارت إلى أن جافي منذ ظهوره الأول مع المنتخب في عام 2021، لعب كل مباريات الماتادور 27 مباراة، بما في ذلك 23 مرة في التشكيل الأساسي.

وكان تقرير صحفي، كشف عن كواليس ما حدث في غرفة ملابس المنتخب الإسباني عقب مباراة جورجيا بعد إصابة جافي.

وتعرض جافي للإصابة خلال المشاركة في فوز إسبانيا على جورجيا 3-1، ضمن منافسات الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

إصابة جافي بالرباط الصليبي

وأصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بيانا رسميا على موقعه الإلكتروني، قال فيه: "جافي تعرض لإصابة خطيرة في ركبته اليمنى"، لكن كشفت تقارير، أنه مصاب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

ووفقا لصحيفة "سبورت" كانت أجواء غرفة الملابس عقب إصابة جافي أشبه بالجنازة، حيث تأثر نجوم إسبانيا بشكل قوي بما حدث لزميلهم.

وأشارت إلى أن جافي دخل في حالة من البكاء بعد أن وصل غرفة الملابس، وحرص الجميع على إظهار الدعم له وتحيته في هذه اللحظة الصعبة.

وأوضحت أن عقب إبلاغ جافي بنتيجة الفحوصات الأولى، ظهر نجم برشلونة وكأن العالم قد سقط عليه، ولم يكن قادرا على إخفاء حزنه.

وواصلت الصحيفة: "الأجواء كانت درامية للغاية، وغادر جافي معتمدا على عكازين ركب بهما السيارة مع ألبرت لوك المدير الرياضي للاتحاد الإسباني".

وكان المنتخب الإسباني قد حسم عبوره لليورو قبل جولتين، ونجح في الاحتفاظ بصدارة جدول الترتيب برصيد 21 نقطة بينما جاءت جورجيا في المركز الرابع برصيد 8 نقاط فقط.

مجموعة إسبانيا وجورجيا

ويحتل منتخب إسبانيا المركز الأول فى جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 21 نقطة، فيما يأتي منتخب جورجيا فى المركز الرابع 8 نقاط.

وضمنت إسبانيا التأهل للبطولة الأوروبية المقبلة التي ستقام فى ألمانيا، قبل خوض مباراتها الأخيرة بالتصفيات أمام جورجيا اليوم.

المتأهلون إلى يورو 2024

تصفيات أمم أوروبا 2024، شهدت التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى أمم أوروبا 2024 قبل جولتها الأخيرة، تأهل 17 منتخبا إلى بطولة اليورو المقرر إقامتها في ألمانيا.

وتأهل حتى الآن، 16 منتخبا إلى النهائيات إلى جانب ألمانيا البلد المضيف ليصل عدد المتاهلين إلى 16 فريقا ويتبقى 8 مقاعد فقط يتم تحديد أصحابها خلال الجولة الأخيرة من التصفيات.

وتأهل إلى نهائيات اليورو بعد الجولة التاسعة كل من: (ألمانيا - بلجيكا - فرنسا - البرتغال - إسبانيا - اسكتلندا - تركيا - النمسا - إنجلترا - المجر - سلوفاكيا - ألبانيا - الدنمارك - هولندا - رومانيا - سويسرا- صربيا).

سيشارك 23 منتخبًا في بطولة يورو 2024، بالإضافة إلى منتخب ألمانيا المستضيف، وسيتم تحديد المنتخبات المشاركة من خلال التصفيات.

ويشارك 53 منتخبًا أوروبيًا في التصفيات، بعد استبعاد ألمانيا كونها المستضيف، وروسيا بسبب إيقافها من المشاركات الدولية بعد حربها على أوكرانيا.

وتم تقسيم الـ 53 منتخبًا على عشر مجموعات، سبع مجموعات منها مكونة من خمسة منتخبات، وهناك ثلاث مجموعات تضم ستة منتخبات.

يتأهل الأول والثاني في كل مجموعة مباشرة إلى يورو 2024 برفقة منتخب ألمانيا المضيف، ثم تكتمل العدة بتأهل 3 منتخبات عبر ملحق تصفيات أمم أوروبا.